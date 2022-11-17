日本修訂防衛三文件 如何應對中國有爭議

（德國之聲中文網）日本政府週五（12月16日）傍晚正式通過包含基本外交、防衛政策在內的「國家安全保障戰略」等安保關聯的3文件。當中明確載明日本將保有先制性「敵對基地攻擊能力」、強化長程彈道飛彈的攻擊火力等目標外，中遠期包括從2023年起的5年內依序增額防衛費用，總額約43兆日圓（約2兆人民幣）等，顯示日本強化防衛力道的決心。

日媒報導，安保3文件修訂的最大原因是鄰近中國近幾年來不斷加強威懾能力，從陸海空的大幅成長等，都讓日本感覺芒刺在背。尤其一旦台海發生衝突，日本南端將首當其衝成為捲入周邊衝突的區域，因此在修訂的3文件中，也將中國的軍事動作稱作「最大的挑戰」。

當中，針對中國的軍事動作要如何定義，也讓執政的自民與公明兩黨討論不休。其中的討論點在，要將中國定義為「威脅」抑或是「挑戰」。自民黨多數中生代幹部認為是「威脅」，但是較鴿派的公明黨則認為要稱「挑戰」，兩方爭執不下外，原先的「我國以其鄰近區域」也簡化成「地區及居民」。

日中關係受影響

日本修訂安保文件引起中國關注。《環球時報》以〈定位中國為『威嚇』？奉勸日本悠著點〉作為社論標題，內文稱日本千方百計想要做「軍事鬆綁」，讓所謂的「和平憲法」名存實亡，實屬走回頭路。日本的態度，反倒在這個節骨眼上成為一種束縛。

為了避免與中國再生嫌隙，外務大臣林芳正也計畫於12月底或是2023年1月初前往中國，與國務院委員兼外交部長王毅進行面對面會談。日本外務省官員私下對日媒表示，除了日中關係的穩定外，更重要的是避免兩國在海空域上可能的偶發衝突。

不過根據多數日媒側面了解，林芳正的中國行當中，跟王毅等官員傳達「安保3文件」的決議內容與日本既有的防衛方針，正是目前的當務之急。此外，包括中國公務船在《中國海警法》通過後屢屢進逼釣魚台（日稱尖閣諸島）海域、以及美國眾議院議長佩洛西於8月訪台後中國的軍演與試射等議題，是更大的溝通目標。

日本輿論回應

根據日本《讀賣新聞》16日報導，其與美國民調機構蓋洛普所做的民意調查顯示，對於日本的防衛力強化，日本民眾有68%表示支持、而美國有65%也表示支持並願意國家幫助日本，其中的原因不外乎是「俄羅斯」。

不過面對台海可能發生衝突，日本雖然有72%受訪者認為美軍應該協防台灣，但美國人民則是只有48%認為美軍應該協防、45%認為不應該，呈現拉鋸狀態。這其中也顯示拜登政府雖然表示對台灣的承諾，但是民間並非全數這樣認為。隨著中國的軍事行動更明朗化，日本此時以修法來因應，但相關舉措未來能否出現成效，仍有待觀察。

然而，面對木已成舟的3文件修訂，未來日本勢必在東亞的角色愈加重要。日本防衛大學教授神谷萬丈投書《產經新聞》稱，「今日的日本國民需要的是不輸給『必要的戰爭』的決心。為此所需要的是決心發展必要的軍事力量，無論是防禦性的還是進攻性的」。

神谷並以俄羅斯入侵烏克蘭為例，指出當日本的所有領土都在中、俄甚至朝鮮等國的射程範圍內，唯一能夠抗衡的就是「先發制人」的恫嚇力。他指出各國都應該最大限度避免戰爭，但總是要有一定為了保衛和平而打必要戰爭的決心，這點共識近幾年在日本逐漸形成輿論，但還需要一些時日才會獲得全體認同。

防衛預算擴編與財政爭議

日本首相岸田文雄表示，2027年的防衛費用將至少確保到8兆9千億日圓（約4千6百億人民幣）左右的額度。其中，光是2023年度的防衛預算就已經編列至少6兆8千億日圓（約3千5百億人民幣），已經超過年初預估額度的1.2倍以上。

除了與駐日美軍的合作外，由於3文件中新標記「反擊能力」，日本未來將花費2100億日圓（約108億人民幣）購買美國製的「戰斧巡弋飛彈」，陸上自衛隊也將開發新的地對艦飛彈。

此外，為了將未來可能的衝突人為損失降到最小，日本未來也將著重在開發無人機，包含偵查用無人機、無人行軍車、水中偵察機等，都將投入大筆經費。岸田文雄誓言「要讓日本的防衛能力有著根本性地強化」。

但面對未來5年的防衛費用大幅增加，日本政府勢必要開拓財源。起初，岸田內閣想要從目前用在援助東北地區三一一大地震災後重建費用「復興稅」上作部分支出，想不到該提案遭到多數黨內反對。不僅如此，在野黨更是猛力抨擊，曾任當時民主黨任內財務大臣的安住淳就直言，「這是對災民的承諾背信棄義，不可置信」。

此外，在先前13日自民黨黨中央會議後，幹事長茂木敏充曾出來轉述岸田曾在會中發言指，擴充防衛費用的財源是「生活在這每個國民的責任」。結果此話再度引發大規模反彈，甚至「國民的責任」成為推特流行語，到了15日官方才收回發言，但傷害已經造成，對岸田內閣的公信力再度敲下警鐘。

最終，自民黨內也想出折衷方案，亦即防衛費用雖然需要逐年提升，但將從三項財源中作為支出：一是法人稅在原稅額的基礎上增加4至4.5%、二是復興特別所得稅的1%將挪用為「防衛目的稅」，最後是菸草稅將分階段增加，平均每支香菸將漲3日圓。具體時程仍不清楚，但預計將於2024年開始徵收。

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