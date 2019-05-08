日本体育界内“体罚”青少年现象严重

（德国之声中文网）一位23岁的日本职业运动员在谈到自己在日本九州地区一所中学棒球队的经历时说："我数不清被打过多少次。""教练说我在训练时跑步不够认真，然后，集合所有队员，当着大家的面扇我的嘴巴。我被打得流血，他还打。我说我的鼻子流血了，但他仍不停手。"另一位同龄的棒球运动员说，他的队友中90%的人挨过打。我们之间经常开玩笑说："你怎么没有挨打，什么时候轮到你啊？"

这两名棒球运动员是接受了人权观察直接采访或参加了在线调查的800多名日本年轻运动员之一。受访者来自日本47个县中的45个县，分属50种不同体育项目。调查结果显示，尽管日本的教育法禁止"体罚"，但是在体育运动过程中，青少年仍普遍受到体罚。人权观察组织全球倡议部负责人沃登（Minky Worden）说："几十年來，众多日本儿童在夺取奖杯奖牌的名义下忍受粗暴殴打和虐待。"

日本体育厅的白川尤里（Duri Shirakawa）向德国之声表示："为了清除体育运动中的暴力行为，我们采取了一些措施，例如制定训练规则或者为学校制定体育准则。……我们将继续努力，清除体育暴力。"德国之声就此向国际奥委会求证，目前尚未得到答复。

运动员遭性侵

运动员还披露了体育老师和教练的其它残酷做法。一名20岁的前优秀水球运动员说："我们经常被扯着泳帽拽出游泳池，被帽带勒得呼吸困难。…… 另一种惩罚是把我们按在水下，让我们无法呼吸，就如同在军队一样。"此外，他们还向人权组织报告教练性侵女孩子。

一名年轻女孩说 ，其教练经常在训练前借口治疗她肩膀脱臼让她脱光衣服，然后抚摸她的身体。她说："每次我都想呕吐。他的气味、他的手、他的眼神、他的声音、他的一切都让我感到厌恶。"

人权观察组织全球倡议部负责人沃登呼吁日本立法禁止对未成年运动员施加暴力

"全球性问题"

人权观察呼吁日本颁布新法，明确禁止体育运动过程中对未成年运动员的暴力行为。人权组织还建议成立"日本安全运动中心"这样一个独立的行政机构。作为受虐待儿童及其父母的联系机构，负责对核实指控，并开除涉事教练。

由于东京奥运会被推迟到2021年夏天，日本现在有一年的时间对"体罚"采取有力的禁止措施。沃登说，日本因此可以向孩子们展示，"他们的健康和愉悦比奖牌更重要"，同时也向教练们表明，其行为不会再被容忍。他说，"如果日本现在采取行动，还可以成为其他国家的榜样，让他们看看日本是如何结束了在体育运动中虐待儿童这一问题的。"

人权观察说，针对年轻运动员的暴力是一个全球性问题，并列举了最近发生在美国、英国、海地、阿富汗和韩国的虐待丑闻。最近，一名韩国铁人三项运动员的自杀成为全世界的头条新闻。这位22岁的年轻人在她的日记中记录了她如何多年受到教练，俱乐部医生和两名年龄较大的队友的虐待。她在遗书中写道："妈妈，要让全世界知道他们所犯的罪行。"近年来，日本也有几名年轻运动员自杀。例如2012年，一名青少年因在一天内被篮球教练殴打41次后自杀身亡。



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