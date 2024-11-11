日本众院选举 石破茂得以留任

第二届石破内阁须应对日本国内物价上涨等问题，以及国际上特朗普即将重返白宫、日本与中国、朝鲜关系紧张等挑战。

（德国之声中文网）日本前任首相岸田文雄今年8月辞职后，他所在自民党的石破茂于10月1日接任首相。石破茂就职8天后，于10月9日解散众院，并于10月28日举行众院选举。然而，选举中，自民党与联合执政的公明党未获得多数席位。

11月11日，石破茂内阁集体辞职，并于当日下午在众院举行首相指名选举，石破茂在第二轮投票后当选首相。由此，进入第二届石破内阁。第一届石破内阁的在任天数仅为42天。

石破茂如今须运作一个少数政府。他需要争取至少一个在野党的支持，这可能是国民民主党。

11月11日的议会选举投票过程中 图像来源: Eugene Hoshiko/AP Photo/picture alliance

国际挑战包括特朗普再次当选总统

除面临自民党此前政治献金丑闻带来的压力外，石破内阁在日本国内须应对物价上涨问题，在国际则面临美国新当选总统特朗普即将就任、日本与中国及朝鲜关系紧张等挑战。

11月7日，石破茂与美国候任总统特朗普通电话，向其胜选表示祝贺。据共同社报道，电话会谈时间持续约5分钟，石破茂谈及特朗普称"感觉非常友好"，给他的印象是"能坦诚对话的人"。

不过，一些日本官员仍担心特朗普可能对东京采取贸易保护主义政策，并重提日本为美国驻军支付更多费用的要求。

据路透社报道，石破茂目前正准备在出席巴西G20峰会的途中，安排在美国停留并与特朗普会面。巴西G20峰会将于11月18日-19日举行。

石破茂当前最急迫的任务则是编制2024年补充预算，应对选民以及在野党要求提高社会福利开支、遏制物价上涨的呼声。

（综合报道）

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