日本众议院选举：自民党议席未过半

日本执政在自民党在众议院选举中未能赢得多数，对新上任不久的首相石破茂来说是一个打击。他能否继续执政，要看最终自民党与联合执政伙伴公明党的议席能否过半。

（德国之声中文网）日本在周日（10月27日）举行了众议院选举。据日本公共广播公司NHK在投票结束后根据出口民调进行的预测，自民党在此次提前选举中未能获得众议院的多数席位。这是自2009年以来的首次。

自民党是否能与长期的联合执政伙伴公明党一同保住众议院多数席位，截至周日晚尚不明朗。在野的立宪民主、国民民主两党议席数目则有增加。在众议院获得多数，至少要赢得465个议席中的233个。

上个月在赢得了自民党内部的党魁选举后，67岁的石破茂于10月1日出任首相，接替其前任岸田文雄。他上任后立即宣布提前举行众议院选举。

然而，导致岸田文雄下台的党内献金回扣丑闻余波未平，加上物价上涨，令日本选民对自民党不满加剧。石破茂还因上任后在一系列问题上出尔反尔而受到批评，如夫妻可以不同姓、提高资本利得税等。

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提前选举并未让自民党保持优势 图像来源: Richard A. Brooks/AFP

最短命首相？

石破茂周六在东京的竞选集会上向选民承诺，自民党希望"作为一个公平、公正和真诚的政党重新开始"。他表示，希望实施其加强安全和国防、增加对低收入家庭的支持以及振兴日本农村的计划。

自民党在过去69年中几乎不间断地连续执政，在西方民主社会是一个另类存在，被视为一架顾及各种社会利益的"普适"型选举机器。

1993年，日本上世纪80年代资产泡沫破灭，腐败丑闻频发，自民党首次落选被赶下台。该党上一次下野是在2009年至2012年期间，当时它被中左翼的社民党取代。社民党执政三年间，不得不应对2011年的福岛核灾难。

有日本媒体报道，如果这次选举失败，石破茂可能会立即离职以承担责任，届时他将成为第二次世界大战结束以来日本任期最短的首相。

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（法新社、路透社）

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