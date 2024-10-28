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日本众议院大选：失速的自民党与被问责的石破茂

郑仲岚
2024年10月28日

日本众议院27日举行投开票，民意显示当前执政的自民党传统独大的时代再度面臨终结的挑战，未来如何要跟其他政党一同合作至关重要，否则可能将失去执政的优势。

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图为石破茂今年9月出席公开活动
日本首相石破茂今年10月初正式就任图像来源: TAKASHI AOYAMA/AFP

（德国之声中文网）日本第50届众议院选举27日举行投开票。结果显示，总计465的席次中，执政的自民党仅拿下191席（上届247席），与其联合执政的公明党则是小幅滑落到24席（上届32席）。然而相加起来两党仅有215席，仍然不到过半的233席，更比选举前的279席相比出现大幅滑落。

与此相较，在野党阵营大幅斩获。最大在野党“立宪民主党”从选前的98席急速成长到148席，国民民主党更是从只有7席一路拓展到28席，堪称是4倍规模，就连小党“令和新选组”也从3席成长到9席。这场选战可说是在野阵营的丰收，也是给了目前执政当局一记警钟。

自民党与公明党上次联合执政大败，已经要推算到15年前的2009年。当时的麻生太郎政权遭逢民意反弹，众议院仅获得177席，称得上是自民党史上罕见的少，麻生后来也因此引咎辞职，政权则是移交给当时的民主党。一直到2012年，自民党才重新夺回执政权，开始了安倍晋三长年的执政。

政治与金钱成败因？

对于这次惨败，日本首相石破茂似乎已经早有心理准备，早在选举当天，石破就在众院议员会馆事务所和议员宿舍间来回穿梭，并透过电话等了解最新进展。在开票前一小时的晚上7点，才带著严峻的表情进入党部。一边带著耳机接受各家电视台专访，一边与政调会长小野寺五典等交头接耳。

石破在接受《富士电视台》节目访问时简单总结大选失利原因为，“（党在）对‘政治和金钱’问题无法得到民众谅解”。过去因为选举政治献金与募款餐会金遭到国会议员“私有化”成私用资金一事，让自民党失去大幅支持群众，石破虽然上台后矢言要大幅改革，但是却还是未能让民众感受到政府决心。

图为选举人员27日进行计票作业
日本众议院选举结果在27日出炉，执政的自民党失去国会多数图像来源: Richard A. Brooks/AFP

石破政权在上任后，提出“有私用资金嫌疑”的国会议员，将不予以官方承认、亦不能获得各项援助。不过在选举前，仍有媒体报道称，这些未获得官方背书的候选人，还是可以获得2000万日币援助，石破则批评是“不实报道”，并澄清这些钱是各县党部运用，并非给特定候选人。

只是现实残酷，石破的说词似乎无法取得民众信任，最后投票出现未过半的窘境。其中自民党内跟“私用资金帐目不清”有关的46位候选人，纵使有28人落选、但还是有18人当选，对于这18位当选但是过去未被党内背书的人，未来要如何定位？石破仅轻轻回復：“我们只必须考虑是否能够获得人民的理解”。

石破政权提前退阵？

石破茂在选举前高喊“自公过半执政”是目标，但结果显示仍是落差甚大。甚至在党内也开始出现“石破退阵（下台）”的风气。《读卖新闻》就引述党内中生代议员的对话指出“首相责任重大，继续执政确实困难”，党内的选举对策委员长、曾也角逐总裁的小泉进次郎则是立刻辞职，为党内人事先投下变数。

不过石破被《朝日电视台》问及是否会根据众议院选举结果，持续履行自己职责时，他则立刻回復“我想就是这个意思”，对“退阵”一事给出了否定答案，持续表明希望在现在首相一职上努力。现任党内二把手的干事长森山裕，也是表明将持续在现有职位上，替明年预算编列等持续努力提案。

2009年当时自民党大败，党内也掀起了总裁麻生太郎的“逼宫潮”。意外的是，当时在内阁的石破茂正是高呼麻生下台最积极的人之一，也种下了石破与麻生两人嫌隙的远因。而同样的戏码在15年后再度上演，石破成为被检讨对象。纵使在这次众议院选举持续留任，但是2025年夏季的参议院大选是否还能维持，将成为关键。

图为今年10月1日，日本议员参加众议院特别会议选出新首相
自民党在众议院中该如何与与其他政党合作成为未来执政关键图像来源: Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

未来如何延续执政？

自民党在失去“一强多弱”的优势后，势必要摸索其他方案来执政。当下的两个选择，一是拉拢其他在野党一起“联合执政”，但必须在内阁职位与各县市选举的某些席位上作出协商。二是依据法案的不同，选择跟不同政党合作，或是跟少数的无党籍人士合作，后者较类似台湾政局状况。

自民党可能合作政党撇除目前最大，中间偏左的立宪民主党，剩下的就是28席的国民民主党、以及38席的日本维新会。不过国民民主党党魁玉木雄一郎已经表态回“不会响应”，日本维新会代表的马场伸幸也说“完全没有考虑”。

因此，目前比较有可能的执政模式是依照法案来跟各党协商。玉木也回称“朝野各党当然可以就各种事务合作”，石破茂则是称“不论是（跟其他在野党）联合执政或是内阁外的合作，执政方式有很多”。

不过，自民党尚未完全摆脱“私用资金”丑聞泥淖，日媒则解读若是有其他政党此时伸出橄榄枝想合作，恐怕只会影响自身形象。加上这次大选好不容易各在野党才找到自民党“私用资金”案当作炮口，难得口径一致，在野优势不能出现瓦解迹象。

石破茂在就任新首相后，展现雷厉风行的态度，上任8天就喊出解散国会、26天后就实行众议院大选，一切看似想用“短期决战”来决胜负，但事实上还是与民意有落差。“自民一强”的优势结束后，自民党或许未来也会用更柔软地态度，与听取更多元的意见来进行国会协商。

 

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