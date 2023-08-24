 日本今起排海 邻国愤怒、担忧是科学还是政治 | 科技环境 | DW | 24.08.2023

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科技环境

日本今起排海 邻国愤怒、担忧是科学还是政治

福岛核电站的运营方东电公司8月24日宣布，从今天起的首轮核废水排海将持续17天，合计将排放约7800立方米。尽管国际原子能组织不久前认可了日本这种作法的安全性，但是业内人士以及东亚各邻国依然有着不小的担忧。中国宣布全面暂停日本水产品进口。

福岛核电站的大量核废水暂时都储存在千余个巨型容器内，占据了大量空间，且存在长期渗入地底的风险。

福岛核电站的大量核废水暂时都储存在千余个巨型容器内，占据了大量空间，且存在长期渗入地底的风险。

（德国之声中文网）中国海关总署8月24日宣布，对原产地为日本的水产品采取紧急措施，即日起全面暂停进口日本水产品。海关总署进出口食品安全局表示，中国海关"高度关注日方此举对日本输华食品农产品带来的放射性污染风险。通过持续开展对日本食品放射性污染风险的评估，在严格确保安全的基础上，对从日本进口食品采取了强化监管措施。接下来，海关总署将持续关注日本核污染水排海情况，视情动态调整有关监管措施，防范核污染水排海对我国国民健康、食品安全带来的风险。"

一个月前，中国方面刚刚暂停从日本10个县进口食品，现在则将禁令扩大到了日本全国的水产品。根据海关总署数据，2022年中国从日本进口了价值超过 5 亿美元的水产品。

中国外交部也在同一天对福岛核污水排海"表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。"中国外交部指出，"日本福岛核污染水处置是重大的核安全问题，具有跨国界影响，绝不是日本一家的私事。自人类和平利用核能以来，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。12年前发生的福岛核事故已经造成严重灾难，向海洋释放了大量的放射性物质。日方不应出于一己之私利，给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。"

8月24日，日本示威者在东京的东电公司总部门前抗议

8月24日，日本示威者在东京的东电公司总部门前抗议

为什么要把核废水排入大海？

福岛的核废水排海，到底有多危险？这个问题并不简单。在2011年福岛核电站因海啸而发生堆芯熔融事故后，运营方东京电力公司不怎么透明的态度大幅消解了外界对其的信任，而日本政府与本国的核产业有着千丝万缕的瓜葛，其在这个问题上的可信度也同样不高。

自2011年发生事故以来，熔毁的核反应堆必须时时刻刻用海水冷却，否则仍在持续发生反应的核燃料就有可能引发更为严重的事故。海水的用量十分惊人：每天170吨。此外，雨水、地下水也会进入毁损的核反应堆。十二多年来，福岛核电站已经积压了13.43亿立方米的核废水，装在1046个巨大的容器中，因此急需排放以为今后新产生的污水腾出空间。

东电公司计划在过滤污水后通过一条一公里长的管道排放入太平洋，总共将持续30年。而过滤后留下的高放射性废弃物则依然在陆地上保存。

根据官方的说法，排向太平洋的福岛核废水，其中主要的放射性物质是氚（氢3）。不过，外界对于这个问题也依然有着不小的疑问：福岛核废水里真的只有氚吗？

国际原子能机构同意了日方的核废水排放方案。图为国际原子能机构总干事格罗西7月初访问福岛，并且在一所实验室参观了核废水养鱼项目。

国际原子能机构同意了日方的核废水排放方案。图为国际原子能机构总干事格罗西7月初访问福岛，并且在一所实验室参观了核废水养鱼项目。

谁允许核废水排海？

不论是日本自己的核监管部门，还是国际原子能组织都批准了东电公司的核废水排海方案。不久前，国际原子能组织发布报告称，日方的作法符合国际标准，其对人与环境的不良影响"可忽略不计"。该组织还强调，数十年来，全球各国的核电站都经常向海洋排放放射性废水。

不过，日本本国以及邻近国家的渔民、环保组织则都指责日方刻意低估福岛核废水的放射性。他们担心，持续三十年的核废水排放将对太平洋环境造成全面损害渔业的收入也将大受影响

核废水排海，是否会影响当地渔民的生计？

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核废水事先进行怎样的过滤？

在排入大海前，核废水会经由ALPS（高级废液处理系统）过滤。东电公司称，该系统能够滤走62种放射性物质，只会残留氚。然后，过滤后的核废水还会进一步稀释，直至每立方米污水中的氚的发射性降低到1500贝克勒尔。这只相当于日本核安全标准上限的1/40。东电公司还称，如果处理后的核废水不达标，还会重新过滤。

氚有多危险？

氚固然是氢的放射性同位素，但是其危害却远远不如铯137或者锶90。氚的放射性主要来自β射线，一张薄薄的A4纸或者塑料薄膜就能阻挡，更遑论人体的皮肤。

维也纳理工大学研究辐射对生态影响的专家施泰因豪瑟教授(Georg Steinhauser)认为，东电公司选择向大海排放核废水，是当前条件下的"最优、最安全方案"。他曾经在2013年前往福岛核电站采样，还曾在福岛大学担任过客席教授。在接受德国之声采访时，施泰因豪瑟强调，只要稀释后缓慢排海，氚对人体与环境均不构成显著危险，而早年间各大国进行的核武器试验残留在海洋中的氚，远远高于福岛核电站的计划排放量。"而且氚不会在海洋生物中富集，不会像汞那样富集在金枪鱼等生物体内。而是会不断地稀释。"

德国于利希研究中心（FZJ）的辐射防护部负责人霍尔-法比安涅克(Burkhard Heuel-Fabianek)也认为，将核废水排入太平洋"在放射学上无害"。他表示，即使氚进入人体内，风险也相当微小。他对德国之声表示："氚可说是水的一部分，很快就会被人体排出，因此它的生物效应不如其他放射性物质。"

霍尔-法比安涅克警告说，如果锶90被摄入人体，将会大幅提升癌症风险。"锶会被骨骼吸收，一旦融入到骨骼的晶体结构中便无法被排出体外。"

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日本当局混淆视听？

滤走铯137、锶90等高危险性放射物、残留的氚则没什么危害，事实真的有日本政府以及东电公司宣称的那么安全？环保组织绿色和平并不这样认为。他们指责当局刻意压低了估算辐射值，并且有意让公众关注危害性不大的氚。

绿色和平日本办公室高级核专家肖恩·伯尼（Shaun Burnie）对德国之声表示："日本政府在转移媒体和本国民众视线的工作上做得很好，使民众聚焦于含氚废水，并声称这不会对环境造成危害。但核废水中含有许多已知对人体健康和环境有害的放射性物质，包括锶90。"

据伯尼称，泄露的东电内部文件证明，即使通过处理，也无法将许多放射性同位素如碘、钌、铑、碲、钴和锶减少到"无法检测"的程度。

有没有更好的方案？

一些批评人士认为，日本方面选择将核废水排海，只是为了省力省钱，他们建议采取其他方法应对核废水问题，比如置办更多的巨型容器。

但是核辐射专家施泰因豪瑟警告说，如果用于存放污水的巨型容器发生泄漏，渗入地底的氚则难以稀释，当地的地下水将因此遭到污染。"所以我认为核废水排海是最优、最安全方案。这也是包括国际原子能机构在内的许多人都推荐的方案。"

还有一种方案则是将含氚污水煮沸，水蒸气排入大气。根据现行标准，每立方米空气中的氚放射性安全上限值为5贝克勒尔。不过，专业人士并不赞成煮沸方案。施泰因豪瑟指出，进入大气的放射性物质比海洋中更难控制、更容易进入人体。

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  • Fisherman Haruo Ono sorts his catch.

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  • Fisherman Haruo Ono stands on the spot where his house used to be.

    福岛的渔民们

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