日本今起排海 邻国愤怒、担忧是科学还是政治

（德国之声中文网）中国海关总署8月24日宣布，对原产地为日本的水产品采取紧急措施，即日起全面暂停进口日本水产品。海关总署进出口食品安全局表示，中国海关"高度关注日方此举对日本输华食品农产品带来的放射性污染风险。通过持续开展对日本食品放射性污染风险的评估，在严格确保安全的基础上，对从日本进口食品采取了强化监管措施。接下来，海关总署将持续关注日本核污染水排海情况，视情动态调整有关监管措施，防范核污染水排海对我国国民健康、食品安全带来的风险。"

一个月前，中国方面刚刚暂停从日本10个县进口食品，现在则将禁令扩大到了日本全国的水产品。根据海关总署数据，2022年中国从日本进口了价值超过 5 亿美元的水产品。

中国外交部也在同一天对福岛核污水排海"表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。"中国外交部指出，"日本福岛核污染水处置是重大的核安全问题，具有跨国界影响，绝不是日本一家的私事。自人类和平利用核能以来，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。12年前发生的福岛核事故已经造成严重灾难，向海洋释放了大量的放射性物质。日方不应出于一己之私利，给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。"

为什么要把核废水排入大海？

福岛的核废水排海，到底有多危险？这个问题并不简单。在2011年福岛核电站因海啸而发生堆芯熔融事故后，运营方东京电力公司不怎么透明的态度大幅消解了外界对其的信任，而日本政府与本国的核产业有着千丝万缕的瓜葛，其在这个问题上的可信度也同样不高。

自2011年发生事故以来，熔毁的核反应堆必须时时刻刻用海水冷却，否则仍在持续发生反应的核燃料就有可能引发更为严重的事故。海水的用量十分惊人：每天170吨。此外，雨水、地下水也会进入毁损的核反应堆。十二多年来，福岛核电站已经积压了13.43亿立方米的核废水，装在1046个巨大的容器中，因此急需排放以为今后新产生的污水腾出空间。

东电公司计划在过滤污水后通过一条一公里长的管道排放入太平洋，总共将持续30年。而过滤后留下的高放射性废弃物则依然在陆地上保存。

根据官方的说法，排向太平洋的福岛核废水，其中主要的放射性物质是氚（氢3）。不过，外界对于这个问题也依然有着不小的疑问：福岛核废水里真的只有氚吗？

谁允许核废水排海？

不论是日本自己的核监管部门，还是国际原子能组织都批准了东电公司的核废水排海方案。不久前，国际原子能组织发布报告称，日方的作法符合国际标准，其对人与环境的不良影响"可忽略不计"。该组织还强调，数十年来，全球各国的核电站都经常向海洋排放放射性废水。

不过，日本本国以及邻近国家的渔民、环保组织则都指责日方刻意低估福岛核废水的放射性。他们担心，持续三十年的核废水排放将对太平洋环境造成全面损害，渔业的收入也将大受影响。

核废水事先进行怎样的过滤？

在排入大海前，核废水会经由ALPS（高级废液处理系统）过滤。东电公司称，该系统能够滤走62种放射性物质，只会残留氚。然后，过滤后的核废水还会进一步稀释，直至每立方米污水中的氚的发射性降低到1500贝克勒尔。这只相当于日本核安全标准上限的1/40。东电公司还称，如果处理后的核废水不达标，还会重新过滤。

氚有多危险？

氚固然是氢的放射性同位素，但是其危害却远远不如铯137或者锶90。氚的放射性主要来自β射线，一张薄薄的A4纸或者塑料薄膜就能阻挡，更遑论人体的皮肤。

维也纳理工大学研究辐射对生态影响的专家施泰因豪瑟教授(Georg Steinhauser)认为，东电公司选择向大海排放核废水，是当前条件下的"最优、最安全方案"。他曾经在2013年前往福岛核电站采样，还曾在福岛大学担任过客席教授。在接受德国之声采访时，施泰因豪瑟强调，只要稀释后缓慢排海，氚对人体与环境均不构成显著危险，而早年间各大国进行的核武器试验残留在海洋中的氚，远远高于福岛核电站的计划排放量。"而且氚不会在海洋生物中富集，不会像汞那样富集在金枪鱼等生物体内。而是会不断地稀释。"

德国于利希研究中心（FZJ）的辐射防护部负责人霍尔-法比安涅克(Burkhard Heuel-Fabianek)也认为，将核废水排入太平洋"在放射学上无害"。他表示，即使氚进入人体内，风险也相当微小。他对德国之声表示："氚可说是水的一部分，很快就会被人体排出，因此它的生物效应不如其他放射性物质。"

霍尔-法比安涅克警告说，如果锶90被摄入人体，将会大幅提升癌症风险。"锶会被骨骼吸收，一旦融入到骨骼的晶体结构中便无法被排出体外。"

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日本当局混淆视听？

滤走铯137、锶90等高危险性放射物、残留的氚则没什么危害，事实真的有日本政府以及东电公司宣称的那么安全？环保组织绿色和平并不这样认为。他们指责当局刻意压低了估算辐射值，并且有意让公众关注危害性不大的氚。

绿色和平日本办公室高级核专家肖恩·伯尼（Shaun Burnie）对德国之声表示："日本政府在转移媒体和本国民众视线的工作上做得很好，使民众聚焦于含氚废水，并声称这不会对环境造成危害。但核废水中含有许多已知对人体健康和环境有害的放射性物质，包括锶90。"

据伯尼称，泄露的东电内部文件证明，即使通过处理，也无法将许多放射性同位素如碘、钌、铑、碲、钴和锶减少到"无法检测"的程度。

有没有更好的方案？

一些批评人士认为，日本方面选择将核废水排海，只是为了省力省钱，他们建议采取其他方法应对核废水问题，比如置办更多的巨型容器。

但是核辐射专家施泰因豪瑟警告说，如果用于存放污水的巨型容器发生泄漏，渗入地底的氚则难以稀释，当地的地下水将因此遭到污染。"所以我认为核废水排海是最优、最安全方案。这也是包括国际原子能机构在内的许多人都推荐的方案。"

还有一种方案则是将含氚污水煮沸，水蒸气排入大气。根据现行标准，每立方米空气中的氚放射性安全上限值为5贝克勒尔。不过，专业人士并不赞成煮沸方案。施泰因豪瑟指出，进入大气的放射性物质比海洋中更难控制、更容易进入人体。

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