日本人口老龄化，世界最好医疗系统难以为继

（德国之声中文网）日本政府正在计划对国家养老金计划和医疗保险支付方式进行重大改革，因为人口老龄化使得这方面的公共财政捉襟见肘。

医疗保险制度的进步使更多的日本人延年益寿。日本政府在8月发布的统计数据显示，日本女性预期寿命为87岁，男性预期寿命为81岁。

与此同时，2021年的日本出生人数下降到二战后的最低水平，仅仅略高于81.1万人。随着越来越多的人口进入退休状态，工作年龄的人数也在缩减。

作为应对措施，预计厚生劳动省将提议对所有日本人都必须缴费的养老金计划进行重大改革，强制要求将必须缴纳保险费的期限从目前的40年延长到45年。

厚生劳动省还打算增加老年公民对国家医疗系统缴纳的款项。预计额外的医疗费用也将增加。

这些提案预计将在2024年得到最终决议。

活到老干到老的日本人

日本人为之自豪的医保系统

"日本医疗服务的公平性是世界上最好的，因为从非常富有的人到非常贫穷的人都能获得医疗服务。"东京早稻田大学的医疗经济专家野口晴子（Haruko Noguchi）说。

"但我也相信这是不可能持续的。"她告诉德国之声说，"目前情况尚可得到控制，但是到了2040年，也就是不久的将来， 65岁以上老人的比例将急剧增加。"

她说："'婴儿潮'一代正在步入退休年龄，我不认为我们目前的医疗保险资金系统是可持续的。"

然而，增加任何养老金和医疗费用都不太可能受到公众的欢迎，因为新冠疫情的经济后果和乌克兰战争的全球影响已经让人"压力山大"。

执政党担心医疗改革失去选票，而反对党正好可以把增加民众负担作为政治武器。

"政府正在非常努力地思考医疗系统成本控制问题，但人们很难接受这一点，也很难理解为什么他们在未来要支付更多的费用。"野口晴子说，"对日本公众来说，从拥有世界上最好的医疗保险上做任何减损都是非常困难的。"

医改时不我待，政府左右为难

总部设在华盛顿的美国药品研究与制造商协会的日本代表克莱姆（ Hans Klemm）说，日本的医疗系统提供的服务不论年龄、性别和财富多寡，而且它的医疗服务水平和行业标准都相当高。

他说，新冠疫情证明了日本医疗系统的强大，因为日本是世界上新冠病毒感染死亡率最低的国家之一。

日本医护人员正在治疗一名新冠病毒感染者

然而，如果不进行改革，日本将面临卫生和福利系统的支付风险，好日子将难以为继。

克莱姆告诉德国之声："我认为问题的一部分在于，日本人在为自己的医疗系统感到自豪的同时，却又陷入重重困境。"

克莱姆指出，日本政府的资源有限，无法应对令人担忧的财政赤字，而且它还面临着其他紧迫的优先事项，例如国家安全。

他说，"人们对正在实施的财政紧缩感到担忧"，因为它限制了日本病人可获取的医疗保险，包括新创药物的数量。

东京的立法者们也意识到时不我待，他们需要在所有政府开支中做出艰难的抉择。

截至今年6月，日本的公共债务估计为8.7万亿美元，所占国内生产总值的比例高达惊人的266%，位列全球发达国家榜首。

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