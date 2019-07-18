 日本京都动画纵火案 33人死亡、36人受伤 | 文化经纬 | DW | 19.07.2019

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文化经纬

日本京都动画纵火案 33人死亡、36人受伤

日本著名动画公司「京都动画」遭到人为纵火，粉丝称其损失堪比「二次元的巴黎圣母院被烧毁」。京都动画社长八田英名表示，建筑物里面的人员都是动漫界的翘楚，「就算只有一个人受伤或死亡，都是完全不能承受的事。」

Japan Kyoto Feuer Brand (picture-alliance/dpa/Kyodo)

京都动画伏见区的三层楼工作室完全被烧毁

(德国之声中文网)周四(7月19日)，日本著名动画公司「京都动画」在京都市伏见区的工作室遭到人为纵火，目前已有33人身亡，36人受伤。在火灾发生时，约有70名员工在建筑物内工作。

大楼的相关人士表示，嫌犯在冲进建筑物泼洒可燃液体的时后，口里还喊着「去死吧!」接着便在一楼泼洒汽油并点火。男子在纵火之后，往南逃到约100公尺外的京阪电铁宇治线的六地藏车站附近，之后被京都动画男员工制伏并交给警方。

嫌犯是一名41岁的男子，不是京都动画的员工。他在事件中受伤，正在医院治疗。

警方还没有透露他的犯案动机为何，但是目击者告诉日本电视台，当警察询问嫌犯为什么要这么做时，这名嫌犯愤怒的回答「抄袭」。还有目击者看到男子向警方承认他泼洒汽油、再用打火机点火。该名目击者告诉NHK电视台，男子在手臂和腿上有烧伤的痕迹。

火灾发生时的画面显示，浓烟从这栋三层的建筑物中滚滚冒出。建筑物的一面外墙被熏黑。警察厅表示，这是平成时代以来，遇难人数最多的纵火案件。

大部分的受害者都是京都动画的员工。消防队表示，光是在3楼通往顶楼的楼梯间，就找到20人的遗体。楼梯很明显的在火灾时崩塌了。

Japan Kyoto Feuer Brand (picture-alliance/dpa/N. Masuda)

消防队急忙赶到现场，但是为时已晚

消防部门称，于周四上午10时35分接到报警电话，说在京都动画公司二楼听到巨大爆炸声并看到烟雾。
目击者称火势十分凶猛。一名男子向NHK表示，听到两声巨响，像爆炸一样。住在附近的一名女士向共同社表示，在建筑物外看到至少一名受伤者。

京都动画创立于1981年，总部位于日本宇治，在京都设有工作室，粉丝简称为「京阿尼」。该公司作品以可爱的高校女生画风著称，曾经推出电视动画片《凉宫春日的忧郁》、《幸运☆星》、《K-ON! 轻音少女》等多部大热动画作品，创出「京都脸」画风。除了原创作品之外，该公司也协作过多个著名动画如宫崎骏的《魔女宅急便》、《紅豬》，以及《名偵探柯南》、《銀魂》、《犬夜叉》等。该公司在亚洲各地拥有广大粉丝，称此次意外事件为「二次元的巴黎圣母院被烧毁」。

法新社报道说，日本犯罪率很低，而纵火被视为严重罪行，因许多人仍住在木制房屋内。纵火罪可能被判死刑。2008年在造成16人死亡的大阪纵火案中被判有罪的一名男子被判死刑，目前在监禁中。

罗法/夏立民(法新社、美联社、路透社)

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