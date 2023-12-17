日本东盟峰会:维护印太“基于规则国际秩序”

（德国之声中文网）中国政府声称对几乎整个南中国海拥有主权，并以在相关海域部署舰只及其他方式强化自己的主权诉求。中国方面的作为引起了毗邻国家及美国的强烈不满。南中国海是重要的海上通道，在国际贸易中扮演着重要角色。

日本同东盟国家峰会12月17日在东京结束后发表的一份联合声明中，虽然未对中国点名，但双方同意"加强对话和合作，以维护基于法治的海上安全和秩序。"

作为美国的亲密盟友，日本也同中国存在领土及其他争端。目前，日本一方面在扩大国防开支，另一方面也在寻求同亚太各国加强安全合作。

12月16日，日本宣布将深化同马来西亚的双边关系，并向马来西亚提供价值四亿日元（280万美元）的"预警和监控"设备。上个月，日本表示愿为菲律宾购置海岸警卫队船只提供帮助，并承诺为菲律宾提供一套雷达系统。目前日菲双方正在讨论在对方领土部署军队的可能性。



菲律宾总统马科斯12月16日接受日本NHK公共电视台采访时表示："南中国海的局势正在变得日益复杂。"

日本首相岸田文雄周日表示："除了气候变化以及发展不均衡等问题带给我们的多重挑战之外，我们目前正处在历史的转折点，因为以法治为基础的、自由开放的国际秩序正面临着严峻的挑战。"

岸田文雄说，当今世界，许多地区的对峙和冲突不断升级，使世界局势变得日益复杂，日本将同东盟国家一道共同应对这些挑战，东盟国家是印太地区保持自由开放的关键。"





此外，日本和东盟国家领导人还就强化供应链抗打击力，深化在气候保护、能源、关键矿产、太空、人工智能以及网络安全等领域的合作达成了共识。

12月16日的欢迎晚宴上，岸田文雄发表讲话称，各国领导人将共同发起一项"下一代汽车工业"的倡议，以保持东盟在全球汽车生产和出口领域重要基地的地位。

本周一，日本将以东道主身份出席"亚洲零排放共同体"会晤。据称，澳大利亚总理阿尔巴尼斯届时也将出席会晤。

由于东京政府对亚洲许多国家的化石能源项目提供资金，并积极推广一些有争议的减排方式，如氨减排和碳捕集，而不去发展可再生能源，因此引起环保组织的强烈不满。

作为东盟成员，缅甸没有出席本次峰会，2021年缅甸发生军事政变后，就没有再出席过这类高级别会晤。

此次特别峰会是为了庆祝日本东盟建立友好关系50周年。过去相当长的时期内，日本同东盟的关系主要基于日本向相关国家提供发展援助，但近年来，随着中国在南中国海变得日益强硬，日本同东盟的合作开始更多聚焦安全问题。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



（法新社、美联社）

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