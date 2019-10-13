日本上班族“酒局”文化将成过去式？

（德国之声中文网）井泽一诚（音）在一间日本大学完成学业后，对于毕业该在何处就职有几点担忧。潜在雇主能提供哪些就职机会？收入会有多少？在一个将工作时长作为员工表现的关键度量衡的国家，每天得工作几个小时？更令井泽担忧的是，他会被要求喝多少酒。

"我不是特别会喝酒的人，但我有年纪较长的朋友，也曾听他们说起每天下班后被迫与上司喝酒的事。"20岁的井泽来自横滨，他对记者表示："我知道这是日本企业文化的一部分，但是我平日会去运动，我不希望因为得去喝酒而放弃运动或是影响身体。"

"如果面临要喝酒的压力，我不确定自己会怎么做。"井泽如是说。

自古以来，饮酒是日本的重要文化。早在公元三世纪，中国使节就曾经记录，日本群岛上的居民"爱喝烈酒"。

直至今日，酒精依旧在日常生活中扮演重要角色。日本传统神前婚礼的仪式中就包括共饮清酒。19世纪时，日本企业引进了西方的啤酒酿造技术。如今一天24小时都能在日本的便利商店中买到啤酒、葡萄酒和烈酒。

喝酒聊天

在工作场合中，酒精扮演着打破上司和下属隔阂的润滑剂角色。下班后的酒局是为了促进团队关系，并让人们放松身心。这项传统被称为"nommunication"，由日文的"nomu"（饮）和英文的"communication"（沟通、交流）二字组成。

宿醉街头

日本还有个不成文的规定，在下班后酒局上的酒后言行，隔天就会被抛诸脑后。

由于取得酒类饮料十分便利，日本公共场合的醉酒率居高不下。 在深夜的列车车厢或月台上，经常可见喝醉的男女倒在地上，尤其是夏季发放6个月奖金之后或新年假期前夕。

"全日本断酒联盟"的高层人员大冢元（音）表示： "对那些享受饮酒并且希望于同事聚会的人而言，这类下班后的活动很有帮助。但是对于不爱喝酒或被迫参与的人，这可能是很艰难的事。"

大冢对德国之声表示，过去五年间，前往该联盟寻求协助的人越来越少，但并不意味着企业员工的饮酒压力变小。"我个人的看法是，他们所承受的压力与以往相同，日本企业的态度没有太大的转变。"他指出："高层经理们在刚入职时从上司身上学到'饮酒是正确的事'的观点，现在也鼓励新近员工效仿。"

改变生活方式

"压力依然存在，但是我感觉到年轻的雇员们已经改变了生活方式，并不总在压力下让步。" 大冢如是说。"这可能是因为他们手头上的钱没有过去多，或者他们想花更多时间陪伴孩子和家人。也或许他们只是更擅长说向上司说'不'。"

国际性戒酒互助组织"戒酒无名会"的日本分部成员凯文于1989年首次踏足日本。他在东京夜生活丰富的涩谷担任酒保数年。他指出，自日本政府于2007年收紧禁止酒驾的法规后，日本人的态度有转变。

在新法规范下，驾车者的血液酒精浓度必须是0%，酒驾的罚金提高至约合8000多欧元，最高可能面临5年刑罚。车内共乘者的罚款则为4000欧元以及3年刑期。

"大约从此时开始，啤酒公司开始生产零酒精啤酒，我也感觉到转变的降临。"他表示："我曾加了一个武术团体，每次训练后一起喝酒是固定仪式，但我是第一个打破规则的人，他们很快就开始迁就我。之后其他人也逐渐决定不再去喝酒，所以随着时间的推移我看见了变化，不喝酒也逐渐被社会所接受。"

同侪压力

然而，企业家宫武博之（音）担心，年长的企业员工仍然会向年轻同事施压，造成其饮酒过量。

"年长员工仍然将饮酒视为工作文化，经常是一周喝酒三到四次。虽然不是所有企业皆如此，但我认为在制造业和中小企业中仍是常态。"28岁的宫博因压力过大辞去了在京都一家保全公司的工作并创立了自己的豪华旅游公司。

"他们总有一天要明白，饮酒其实会对他们的企业造成极大的损害，因为员工隔天宿醉上班，健康状况不佳会造成工作效率低落。"他总结道："饮酒的文化必须改变。"