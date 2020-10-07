日方称中国海警船再闯尖阁诸岛附近水域

（德国之声中文网）日本海上保安厅周日表示，两艘中国舰船进入了东海存在主权争议的岛屿附近水域。

海上保安厅的一位官员表示，这是中国公务船只继8月底之后再度进入相关海域，也是今年以来的第21次。

根据日本共同社援引第11管区海上保安总部（那霸）称，当地时间周日上10点45分左右，两艘中国海警船相继驶入尖阁诸岛（Senkaku，中称钓鱼岛）附近日本领海，在大正岛以东约22公里的海上，做出了试图接近一艘正在作业的日本渔船的动作。日本海保警告其驶离相关水域，并在渔船周围部署巡逻，以确保安全。共同社称，在领海外侧的毗连区，还发现搭载类似机关炮装备的另一艘中国船航行。

尖阁诸岛（钓鱼岛）所处位置地图

日本政府已经多次对中方"肆意"入侵日本领海提出抗议。中国和日本都对相关岛屿提出领土要求，双边关系也曾经多次因为主权争议而陷入紧张。

中国外交部没有立即对路透社记者发出的相关询问置评。

雨涵/洪沙（路透社、共同社）

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