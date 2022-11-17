 日政治家：中朝威胁与日俱增 日本须立即提升军力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2022

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时政风云

日政治家：中朝威胁与日俱增 日本须立即提升军力

正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。

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（德国之声中文网）尽管台湾同日本并没有正式的外交关系，但双方的非官方往来一向相当热络，过去两年来，中国不断强势的军事活动，也使日台关系变得更加密切。

 

日本执政的自民党政务调查会长、此前曾担任经济产业大臣的萩生田光一（ Koichi Hagiuda）访问台北期间表示，二战结束以后，日本一直在走和平道路，这一点今后也不会发生变化。在台北日台关系论坛上发表的讲话中，萩生田光一强调：“但是单凭反复强调和平，并不足以令和平得到保障。

日本计划在今后五年中逐步提高军费开支。图为日本自卫队。

日本计划在今后五年中逐步提高军费开支。图为日本自卫队。

 

日本首相岸田文雄此前已经宣布，今后五年内日本国防开支在国民生产总值的占比将被从目前的1%提升至2%。这意味着，日本国防开支将从目前的大约5.4万亿日元提高至11万亿日元（约合805.5亿美元），这也将使日本的军费开支升至全球第三，排名仅落后于美国和中国。

萩生田光一表示，日本之所以要提高军费开支，一方面是应对中国的军事扩张，另一方面则是由于朝鲜频繁的导弹试验。他表示：“面对这样的严峻现实，采取一些不关痛痒的措施完全没有意义。”他表示，日本必须现在就拥有保护和平和民众生命的能力，而不是五年之后才需要这种能力。“至关重要的是，我们必须明确显示我们的实力，只有这样，潜在的侵略者才会三思而后行。”

 

今年八月，中国在台海附近举行大规模军演，以示中方对美国众议院议长佩洛西访台的强烈愤怒。演习期间，中方也向冲绳附近的日本专属经济海域发射了五枚导弹。

美军在冲绳等地设有重要的军事基地，这里同台湾只有很短的飞行距离。一旦中国对台湾发动军事行动，这些基地将在美军的援台行动中扮演重要角色。

一旦台海发生军事冲突，位于日本冲绳的美军基地将在援台行动中扮演重要角色。

一旦台海发生军事冲突，位于日本冲绳的美军基地将在援台行动中扮演重要角色。



依照现行法律，美国有义务帮助台湾拥有自卫能力，但台海发生战争的情况下，美国是否会出兵援台，目前尚不清楚。

去年十二月，日本已故前首相安倍晋三在台湾一个智库发表演说时曾表示，如果中国对台湾动武，日本和美国绝不会袖手旁观，北京应对此有充分认识。

（路透社）

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