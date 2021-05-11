日忧中国军力超前 防长称台湾情况「我们的问题」

(德国之声中文网) 根据《日本经济新闻》20日刊出日本防卫大臣岸信夫的专访，他强调东京「必须以明显不同于此前的速度强化防卫力」，以对抗北京日益增长的军事实力。

他说：「观察近年来的安全保障环境，（军事均衡）明显偏向于中国大陆方面，呈现每年都在加强的态势。」他也明确指出：「增强防卫力不仅是台湾海峡，也必须作为我国自身的问题加以考虑，加强保卫自己的体制。」

他提到，日本会强化多维的综合防卫能力，「包括太空、网路和电磁波等新领域在内，将有机地结合全部领域的能力」。

日本的国防开支往往徘徊在GDP的百分之一左右，但岸信介说，开支将以需求而不是上限为指导。

日本战后的宪法将其军队的范围限制在防御性力量，任何提高军事能力的做法会在国内引起争议。而美国长期以来一直敦促日本及其盟国提高其军事能力。

记者问到，「是否将设想台湾发生紧急情况等局面，调整日美防卫合作指针」时，岸信夫表示，「台湾的情况也要积极视为我们的问题」，并强调「日美之间必须充分展开磋商」。

他说：「需要根据局势的变化，在基于情况认为有必要时调整为适当模式。现阶段没有调整的计划，但将继续关注相关动向。

前一天，中国驻日本大使孔铉佑接受共同社专访也谈到台湾问题，对日本最新的言行「感到费解和不满」。他重申，「台湾问题是事关中国主权和领土完整、涉及中国核心利益的重大问题，中方不会容许外部干涉」。

上个月，日本首相菅义伟和美国总统拜登举行会晤，双方时隔半个世纪在共同声明中提及台湾。两位领导人也对北京海上行动的担忧，以及在香港和新疆的钳制表态。

法新社报道，近几个月来，日本对中国在地区水域的举动，特别是在东海有争议岛屿周围的海岸警卫队船只的存在一直感到不满。

日本联美澳制中

《日本时报》报道，日本防卫省说，日本和澳大利亚的国防部门最高领导人19日承诺，在北京对区域局势态度越来越强硬的情况下，两国将通过加强联系反对改变东海和南海现状的单边企图。

这是两国防长第一次明确表现出合作态势，澳大利亚防长达顿3月上任以来，对中国表现出强硬的态度，并积极寻求与盟友合作，也参与了5月11日至17日在日本西南部鹿儿岛县沿海水域举行的美法日澳联合演习。

北京在东海和南海军事存在日益增长，在2月还颁布新海警法，使其海岸警卫队船只能够在北京认为是其领土的水域向外国船只开火。这种种的做法都让中国周边国家的担忧越来越深。

根据《日本时报》，日澳防长誓言会加强与美国的三边防务合作，以实现他们共同对自由和开放的印太倡议。

(日本经济新闻、日本时报、法新社)

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