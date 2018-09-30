日常生活中的化学元素凶手

化妆品里的化学元素不健康

用在里的很多化学元素，能够对雌性荷尔蒙产生影响。这是美国弗吉尼亚州George Mason大学的研究者们得出的结论。

研究者们对143名年龄段在18岁至44岁之间的妇女分别进行了500份尿样检查，专门检查二苯甲酮类、对羟基苯甲酸酯、双酚A以及氯酚的含量。

结果显示，二苯甲酮类以及酚类能够降低雌二醇、卵泡刺激素和促黄体激素的值，对羟基苯甲酸酯则导致雌二醇值上升。

研究者认为，雌性激素占有重要地位的疾病，如乳腺癌等，可能与使用化妆品有关。这个调研报告的主笔坡拉克（Anna Pollak）博士说，"这个研究告诉我们，必要注意在化妆品和身体保养品里含有的化学成分。"

清洁剂可致儿童肥胖

经常使用的清洁剂能对儿童的肠细菌产生影响，即让孩子变胖。这是加拿大研究者发现的。

研究者对700多名儿童进行检查后发现，如果家里常用消毒剂打扫卫生的话，3至4个月的婴儿的肠细菌便发生了变化。

而这些孩子在长到3岁时，出现超重的可能性大于那些家里只使用一般或者环保清洁剂家庭的孩子。我们人体的肠细菌怎样组成和分布，对健康至关重要。健康的生活习惯也会让我们的肠胃环境充满生机。

纹身颜料或引发感染

纹身在西方社会日益普遍，但欧洲皮肤病和性病学会则警告道，用于纹身颜料里的某些物质对健康有害。

其中包括颜料、色素以及其他能够留下重金属痕迹的添加物质，而这些均有可能直接让人中毒或者过敏。

此外，纹身颜料至少提升细菌感染、过敏和中毒的风险。三分之二纹身过后的人因药品副作用而出现身体不适。

以往的调研显示，纹身颜料容易受到多种细菌如葡萄球菌、链球菌或者假单胞菌等的侵蚀。心脏不好、患有糖尿病或者免疫系统不佳的人，纹身后被细菌感染的概率更高，因此，这组人群最好不要纹身。如果一定要纹身，最好先征询医生的建议，然后找一间专业资质高、符合清洁标准的纹身廊，这样可以降低感染的风险。