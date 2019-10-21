 日学界呼吁中国公开日本教授在华被拘资讯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2019

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日学界呼吁中国公开日本教授在华被拘资讯

10月29日，日本“思考新日中关系研究协会”超过40名学者教授发表联合声明，表达对北海道大学教授在华被拘留一事的担忧，呼吁中方公开相关资讯。上个月，北海道大学一名教授在北京进行学术访问期间突然被警方拘留。

Singapur ASEAN-Gipfel (Reuters/E. Su)

（德国之声中文网）上个月，日本北海道大学的一名教授在北京进行学术访问期间突然遭逮捕。据日本朝日电视台报道，这名教授是一位40多岁的男子。在北京期间突然失联。目前并不清楚这位日本教授被拘留的原因，但是外界猜测中国警方可能以"间谍罪"罪名将其拘留。

据台湾媒体"新头壳"报道，这名失联的教授疑似为任教北海道大学法学部的岩谷将，"当初是应中国社会科学院近代史研究所之邀访问北京，专门研究战史，情报史及中国政治 ，曾在日本防卫省的智库，防卫研究所及外务省工作"。

日本明治大学商学部副教授水谷尚子在接受德国之声采访时表示，虽然官方没有公布被拘留的日本学者的姓名，但是日本学界都知道，这名教授就是岩谷将。

昨天（10月29日）日本"思考新日中关系研究协会"超过40名学者教授发表联合声明，表示对北海道大学讲授在中国被拘留一事"表示深切关注，同时强烈要求公开相关资讯"。声明中指出，"经济蓬勃增长的中国，已经成为一个提出建立'人类命运共同体'的大国。但是，理由不明地拘捕行为令国际社会无法接受。这样的结果会不可避免的大大伤害中国自身的形象，同时也会增加人们的不信任感"。声明还强调，"这件事会对日中关系的健康全面发展产生重大影响"。联署者们最后希望"中国方面可以理解日方的危机感，最终能妥善处理这件事"。

日本明治大学商学部副教授水谷尚子在接受德国之声采访时表示，岩谷将是一位对华态度温和友善的教授学者，她本人以及学界人士都无法理解，为什么岩谷将会在中国被拘留。

10月21日，中国外交部发言人华春莹在新闻例会上被问到有关日本教授在华失踪的案件时表示，她不知道此案的细节。但她表示，中国"一向依法对待涉嫌违反中国法律的外国人"。华春莹说："我们希望日本能提醒其公民尊重中国的法律法规，避免在中国从事非法活动。"

Japan Inthronisation Kaiser Naruhito in Tokio | Wang Qishan, Vizepräsident China (picture-alliance/Anadolu Agency/AP Photo/K. Sasahara)

不久前中国国家副主席王岐山刚刚结束对日本的访问

日本共同社报道称，10月23日，日本首相安倍晋三在同正在访日的中国国家副主席王岐山举行会谈时，"就中国有关部门拘留北海道大学一名40多岁男性教授，要求中方采取积极应对"。25日，王岐山参观访问了北海道。此后日本媒体询问北海道政府是否向王岐山提及被拘留的北海道教授的问题，北海道政府称"对是否有相关发言不予作评"。

"新头壳"还报道称，中国于2014年和2015年先后颁布实施《反间谍法》和《国家安全法》。报道中指出，"从2015年至今，至少有13名日本人在中国遭到拘留，理由是涉及从事间谍活动，其中9人遭到起诉"。报道还强调，"之前遭到拘留者都是一般公民，这次是首度确认为'准公务员'身分的国立大学教授，被中国强行拘留"。

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中国称拘留一涉嫌在华从事间谍活动日本人

据路透社报道，中国外交部周六就相关询问发给该社一份电传，证实，中方正调查一名被拘日本公民涉嫌从事危害中国国家安全间谍活动案。去年，至少有两名日本公民因涉嫌间谍活动在华被捕。 (30.07.2016)  

一名日本女性涉嫌在华从事间谍活动被捕

日本政府一名发言人周五证实，一名日本女性在中国被正式逮捕。日本媒体报道称，中国公安机构逮捕这名女性的原因是她涉嫌在中国从事间谍活动。 (25.12.2015)  

中国正式逮捕第四名涉嫌间谍罪的日本人

日本内阁官房长官菅义伟表示，已经有第四名日本公民被中国以间谍嫌疑正式批捕。他还强调，日本不在任何国家从事间谍活动。 (01.02.2016)  

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