日媒: 金正恩曾向习近平请求协助

(德国之声中文网) 日本媒体《读卖新闻》周日(7/1)报道，金正恩在第三次与习近平见面时，请求他停止对朝鲜的经济制裁。
该报引述两国多位匿名人士指出，金正恩上个月与习近平见面时，说「经济制裁让我们感受到极度地痛苦。现在我们与美国之间的峰会圆满结束，我希望(中国)可以为尽早解除经济制裁做出努力。」
据说，习近平回答他将「积极支持朝鲜的改革开放，也会主动配合相关行动」。
近几个月，金正恩积极修复因为平壤重启核试验与北京施加经济制裁而紧绷的关系。他不但选择中国作为他第一个出国拜访的国家，也是最频繁拜访的国家。
习近平还力劝金正恩，未来在与美国协商时，也继续咨询中国。
中国也担心美朝双方会不顾中国利益越走越近，影响到区域性的经济与军事安全。
金习第三次见面
金正恩6月19至20日第三度访问习近平，距离他6月12日在新加坡与美国总统特朗普会谈不到一周的时间。
中国官方媒体罕见地主动宣布金正恩的到访，表示他将待两天。此前中国只会在确认金正恩离开后才公布访问消息和内容。
中国官媒中央电视台晚些时候报导，中方在人民大会堂举行欢迎仪式，金正恩在习近平陪同下检阅中国人民解放军三军仪仗队。习近平夫人彭丽媛和金正恩夫人李雪主也一同参加会见。行程中金正恩参观中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心，由中共中央政治局委员蔡奇陪同。
习近平强调双方「把牢不可破的朝中关系提升到新的更高水平」。金正恩道，前不久举行的朝美首脑会晤取得符合各方利益和国际社会期待的积极成果，如果双方能一步步扎实落实首脑会晤共识，朝鲜半岛无核化将打开新的重大局面。
外交界对于金正恩在峰会后出访中国并不意外。虽然曾被平壤的核子和导弹试验激怒，但中国一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。
罗法/夏立民(综合报道)
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乘自家专机 小金三访习近平
再次聚会在北京
6月19日金正恩在3个月之内第3次访华。美国宣布暂时停止同韩国的军演后，朝方下一步怎么走？开始销毁哪一块的核武力量？不管走出哪步棋，都必须得到中国的可靠保障。李雪主、金正恩、习近平和彭丽媛4人在人民大会堂合影。以前，金正恩行动诡秘，都是回国后才发消息。这回不同，可以看作几次出国之后与时俱进了。
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他们俩有话要说
金正恩同习近平之间有很多事情需要商量。美朝峰会前，他们在大连碰头，被认为或为特金会筹备，而峰会结束一周后，是否又到了总结汇报的时候？虽然中国曾被平壤的核武和导弹试验激怒，但它一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。甚至有人说，习近平一直以来给朝鲜下指导棋。
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“乘机”首次飞北京
脱下神秘的外衣后，金正恩也改换了交通工具。这回，他是乘高丽航空公司的专机飞往北京的。回顾一下：初访中国时乘坐专列，再访大连时坐的是飞机，之后，坐飞机成了金正恩出访的新常态了。
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之前试飞去大连
第一次乘坐飞机出国，目的地大连，任务：会晤习近平。这时离计划中的特金会还有大约1个月的时间。
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飞去新加坡 为何是国航？
金正恩乘专机前往新加坡同特朗普会面，同美国平起平坐对等谈判了，这难道不是金家几十年来梦寐以求的吗？或许美中不足的是，金正恩乘中国国航的飞机而来，而不是高丽航空公司。
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神秘装甲列车驶入中国
之前火车是金家的交通工具。今年3月26日，韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。是不是金正恩坐在车上？在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界格外的好奇以及热烈猜测。
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从轿车上招手
3月中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便，只要边界对方的中国不阻拦就可以了。
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迎送地点：火车站
为尽量保密，金正恩3月26日晚夜黑风高时抵达北京站，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。两天后送行时也是王沪宁领衔中方。
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车厢里会谈 像是退回一百年
在专列上，金正恩与前来迎接的宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。这种车厢会议，自动引发返古之幽情。但对于金正恩这个骨子里据说向往西方生活方式的人，追求的一定是真正的现代化。