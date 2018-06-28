日媒: 金正恩曾向习近平请求协助

(德国之声中文网) 日本媒体《读卖新闻》周日(7/1)报道，金正恩在第三次与习近平见面时，请求他停止对朝鲜的经济制裁。

该报引述两国多位匿名人士指出，金正恩上个月与习近平见面时，说「经济制裁让我们感受到极度地痛苦。现在我们与美国之间的峰会圆满结束，我希望(中国)可以为尽早解除经济制裁做出努力。」

据说，习近平回答他将「积极支持朝鲜的改革开放，也会主动配合相关行动」。

近几个月，金正恩积极修复因为平壤重启核试验与北京施加经济制裁而紧绷的关系。他不但选择中国作为他第一个出国拜访的国家，也是最频繁拜访的国家。

习近平还力劝金正恩，未来在与美国协商时，也继续咨询中国。

中国也担心美朝双方会不顾中国利益越走越近，影响到区域性的经济与军事安全。

金习第三次见面

金正恩6月19至20日第三度访问习近平，距离他6月12日在新加坡与美国总统特朗普会谈不到一周的时间。

中国官方媒体罕见地主动宣布金正恩的到访，表示他将待两天。此前中国只会在确认金正恩离开后才公布访问消息和内容。

中国官媒中央电视台晚些时候报导，中方在人民大会堂举行欢迎仪式，金正恩在习近平陪同下检阅中国人民解放军三军仪仗队。习近平夫人彭丽媛和金正恩夫人李雪主也一同参加会见。行程中金正恩参观中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心，由中共中央政治局委员蔡奇陪同。

习近平强调双方「把牢不可破的朝中关系提升到新的更高水平」。金正恩道，前不久举行的朝美首脑会晤取得符合各方利益和国际社会期待的积极成果，如果双方能一步步扎实落实首脑会晤共识，朝鲜半岛无核化将打开新的重大局面。

外交界对于金正恩在峰会后出访中国并不意外。虽然曾被平壤的核子和导弹试验激怒，但中国一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。

罗法/夏立民(综合报道)