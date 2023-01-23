日媒: 习近平让「国师」接手创造一国两制替代方案

（德国之声中文网）1月18日，中国全国政协常委会公布新一届全国政协委员名单，其中包含了在中共党内排名第四的王沪宁，依照惯例他预计会在3月接替汪洋担任全国政协主席。 《日经新闻》1月26日发布的一份分析援引消息人士称，这次最高领导层的变化暗示了习近平的政治战略，因为他的目标是第四个任期，「王沪宁的任务是为两岸统一奠定基础」。

该分析写道，习近平让顶尖人才负责台湾统一战略：全国政协是最高政治协商机构，其主要工作是「统战」，包括将台湾往中国大陆拉拢，而王沪宁的任务便是创造「一国两制」的替代方案。在此框架下，王沪宁也有望成为中央对台工作领导小组的副组长，该小组是中共处理台湾问题的最高决策机构，一般由中共总书记担任小组组长，全国政协主席担任副组长。

助习近平拟定新统一战略

《日经新闻》指出，邓小平时代提出的「一国两制」曾是未来与台湾和平统一的重要战略。但在习近平对香港采取强硬立场后，台湾舆论发生变化，人们对于「一国两制」的说法不再抱有信心。不过分析认为，这正好让习近平有机会任命王沪宁，制定属于习近平时代的台湾统一战略。

消息人士向《日经新闻》透露：「有些人可能认为，中国使用武力统一台湾的威胁迫在眉睫，但事实并非如此。（统一台湾的）第一步是推出一个新的理论，取代『一国两制』，然后在此基础上对台湾施加压力。」消息人士推测，新理论将成为衡量对台统战进展的标准，并借此决定是否有必要采取军事行动。

意识形态「国师」

王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治，被视为中共的意识形态「国师」。江泽民的「三个代表」，胡锦涛的「科学发展观」和习近平的「新时代中国特色社会主义」等提法据出自他的手笔。

王沪宁既没有地方从政经历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。过去他领导中央政策研究室多年，其背景使他成为罕见的国家政策顾问、首席演讲撰稿人和首席理论家的结合体。

去年已主持对台工作

今年1月初，两岸关系研究员郭瑞华接受台媒中央社访问时指出，王沪宁已出现在去年12月全国台联与台盟的会议，也在两岸企业家峰会年会上致贺词，这代表他已经开始主持对台工作。郭瑞华认为，王沪宁会先建构统战理论，加强统战工作与论述。中央社称，预计王沪宁也会接手中央统一战线工作领导小组组长。

在去年二十大期间，习近平曾在台湾问题上强调「解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景」，但不排除对「极少数『台独』分裂分子及其分裂活动」使用武力。外界预计，获得第三个中共中央总书记任期的习近平会于适当时机「收复台湾」，而如今的对台事务人事变动，也是习近平为了完成「祖国统一大业」的布局之一。

中共中央政治局新一届常委亮相 李强 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 赵乐际 65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

中共中央政治局新一届常委亮相 王沪宁 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

中共中央政治局新一届常委亮相 蔡奇 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 丁薛祥 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

中共中央政治局新一届常委亮相 李希 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

中共中央政治局新一届常委亮相 习近平 据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。



（日经新闻、中央社）

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