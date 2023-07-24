 日媒：王毅提議今年舉行中日韓高層會議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2023

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日媒：王毅提議今年舉行中日韓高層會議

據日本共同社的消息來源，中國向日本釋出了中日韓高層磋商的意願，可能是替三國在今年內舉行領袖峰會鋪路。不過，中日兩國仍存在分歧，特別是福島核廢水排海方案，中國持續表達反對。

今年7月的「東盟+3（中日韓）」會議，中日韓分別由中共中央外事辦主任王毅、韓國外長朴振、日本外務大臣林芳正出席。

今年7月的「東盟+3（中日韓）」會議，中日韓分別由中共中央外事辦主任王毅、韓國外長朴振、日本外務大臣林芳正出席。

（德國之聲中文網）日本共同社週日（7月23日）報導，中共中央外事辦主任王毅本月在印度尼西亞出席東盟（ASEAN）會議期間，曾向日本外務大臣林芳正表明有意舉行中日韓3國副部長級磋商。在日方看來，此舉顯示中國對於恢復中日韓首腦會談的「態度轉趨正面」；上一次3方舉行首腦峰會，是在2019年底。

不具名的外交人士告訴共同社，王毅7月14日與林芳正會晤時，提出了此一建議，而日方亦已將中國的意向告知韓國。

7月初，3國舉行「中日韓合作國際論壇」，王毅也透過開幕式致詞表示，盼加強3國往來，「為盡早重啟領導人會議、外長會和高官會等機制創造氛圍」。一般而言，中日韓領袖峰會舉辦之前，會先召開工作層級磋商與外長級會議。

近期中國持續在印太地區擴大軍事影響力，日本與韓國則加強與美國的同盟關係。共同社引述日本政府內部消息指，北京近期的舉動似乎是為了在美日韓之間的經濟與區域安全合作製造分裂。此外，有鑑於中國國內經濟成長有趨緩的跡象，中國可能尋求在先進科技上促進與日本企業的合作，吸引日本投資。

日本與韓國皆對中國的軍事擴張感到憂慮，日方除了透過新的安保文件調整國防外交政策，也逐漸強化與歐洲的往來，而韓國也加強與美國的合作。圖為今年7月12日，北約與印太4夥伴（日韓紐澳）在立陶宛舉行會談。

日本與韓國皆對中國的軍事擴張感到憂慮，日方除了透過新的安保文件調整國防外交政策，也逐漸強化與歐洲的往來，而韓國也加強與美國的合作。圖為今年7月12日，北約與印太4夥伴（日韓紐澳）在立陶宛舉行會談。

今年2月，中國外長秦剛曾與林芳正通話，雙方皆認為應維持穩定的關係。7月中旬，兩國的國防官員時隔4年舉行線下實體會談，盼減少軍事衝突的可能性。

儘管如此，中日之間仍因福島核廢水排海問題而有分歧。國際原子能機構（IAEA）7月初發布報告稱排海方案符合國際標準，中國則批評日本「漂白」排海計劃。中國外交部發言人毛寧20日表示：「如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。」

至於日本與韓國關係，則自今年3月起逐步好轉，當時韓國總統尹錫悅飛往東京，日本首相岸田文雄則於5月出訪韓國。雙方除了恢復「穿梭外交」，也展現出爭端和解的意願，例如韓國就日本殖民時期的徵用勞工問題提出了解決方案，日本也宣布解除對韓半導體材料的出口限制。

共同社23日的報導指，日韓皆同意盡快舉行中日韓3方對話的重要性。另根據路透社，中國與日本外交部門皆尚未回應置評請求。

今年5月7日，日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅在首爾會晤。

今年5月7日，日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅在首爾會晤。

（綜合報導）

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