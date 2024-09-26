日媒：海上自卫队船舰首度通过台湾海峡

多家日媒报道，日本军舰于25日通过台湾海峡，是海上自卫队成立以来首次。消息人士透露，此次通行是为了回应中国威胁日本主权的军事活动，对北京展现态度。

（德国之声中文网）根据NHK、《读卖新闻》报道，多名日本政府官员透露日本海上自卫队护卫舰“涟号”週三（9月25日）首度在台湾海峡巡航。报道称，该船舰于当日上午从东海进入台湾海峡水域，并花费超过10个小时南航才完成通行。该航行行动是与澳大利亚和新西兰海军舰艇协同进行。

日本自卫队拒绝对报道发表评论；台湾国防部尚未发表公开回应。

中国官媒环球网指出，日本“涟号”护卫舰与澳大利亚“悉尼号”驅逐艦、新西兰“奥特亚罗瓦号”补给舰过行台海，“解放军对其全程跟监警戒，情况尽在掌握”。

日本海上自卫队护卫舰“涟号”25日首度穿越台湾海峡（非当事画面） 图像来源: AP

《读卖新闻》报道，中国长期以来都拒绝将台湾海峡视为国际海域，日本历届政府考量中方立场，虽然曾经因为台风因素在台海国际水域停留，但从未过境台湾海峡。

该报引述不具名的日本政府消息人士说法，称日本首相岸田文雄此次之所以下令军舰通过台海，是因为担心日本若是在中国入侵日本领土后不采取任何行动，解放军的行动有可能进一步升级。

日本军舰首度通行台海当日稍早，中国解放军25日上午罕见向太平洋公海海域试射一枚搭载“训练模拟弹头”的洲际弹道飞弹，引起周围国家关注。虽然中方称提前通知了相关国家，但日本内阁官房长官林芳正称并未预先接获通知。

在日本护卫舰通过台湾海峡后，台湾国防部26日公布自25日上午6点起至26日上午6点止，一共侦获中国军机43架次，其中34架次逾越海峡中线，另有8艘中国军舰持续在台湾海峡周边活动。

中国向来不承认台湾海峡为国际海域 图像来源: Chinese People's Liberation Army/Anadolu/picture alliance

中日磨擦日增

今年9月18日，中国航空母舰“辽宁号”曾进入日本邻接区水域，引发日方强烈抗议，中方则称该活动符合国际法。

8月26日，一架中国Y9侦察机飞进位于长崎县五岛近海的日本领空约2分钟左右，引发日方强烈不满，当天便召见中国驻日使馆临时代办施泳抗议侵犯领空行为“完全不可接受”，要求采取措施防止再次发生。

多国军舰陆续通行台海

本月13日，两艘德国海军护卫舰“巴登-符腾堡号”和补给舰“法兰克福号”穿行台湾海峡，是22年来首次，被认为象征意义重大。

德军舰22年来首次穿越台湾海峡 意义何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）当时强调：“我们发出的信号非常简单，国际水域就是国际水域，这是最短的航线，考虑到天气因素，这也是最安全的路线，况且，这里（台湾海峡）是国际水域，所以我们穿行。”

中国外交部发言人毛宁当时批评，台湾问题事关中国主权和领土完整，“不是什么航行自由问题......坚决反对打著航行自由的旗号挑衅和危害中国的主权和安全。”

除了美国、加拿大等国的军舰也会定期经过台湾海峡，展现“航行自由”。近年军舰通行台湾海峡的国家，还包含土耳其、荷兰、英国、法国。

（路透社、法新社、读卖新闻等）

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