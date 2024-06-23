日媒：欧盟寻求与日韩建立防务伙伴关系

《日经亚洲》报道，欧盟正在寻求与日本和韩国建立安全和防务工业合作伙伴关系，旨在联合开发军事装备。

（德国之声中文网）《日经亚洲》周日（6月23日）援引欧盟委员会一名高级官员报道称，欧盟正在寻求与日本和韩国建立安全和国防工业伙伴关系，以联合开发军事装备。

报道指，这将标志着欧盟首次与亚洲国家开展此类安全和防务合作。

《日经新闻》称，欧盟希望在年底前与日本达成部长级协议，这将有助于欧盟资助由日本和欧洲公司管理的联合项目。

日本外务省、韩国和欧盟驻东京代表团的代表周日未立即就该报道发表评论。

尽管日本宪法规定放弃战争，但日本称其面临“第二次世界大战以来最严峻、最复杂的安全环境”。近年来，日本在战后最大规模的军事扩张中提升了其国防工业，并对来自亚洲邻国中国和朝鲜的威胁表示担忧。

去年，日本与英国和意大利签署了条约，共同制定了一项开发先进战斗机的计划。

日本首相岸田文雄和美国总统拜登今年4月建立了美日防卫产业合作、采购、维护论坛，并于本月开始就深化国防工业合作展开会谈。

迄今为止，美日讨论重点集中在日本的海军维修上，这可能有助于释放美国船厂的产能，以建造更多的军舰，但合作范围可能扩展到飞机维修、导弹生产和军事供应链弹性。

东京寻求对抗中国在争议海域日益强硬的姿态，并对台湾海峡的任何潜在不稳定表示担忧。

日本已寻求与美国和菲律宾深化防务合作，上周与美国、加拿大和菲律宾在南中国海进行了海上演习，中国在南海的广泛主权要求与其他几个亚洲国家的主张存在冲突。

（路透社）

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