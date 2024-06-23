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日媒：欧盟寻求与日韩建立防务伙伴关系

2024年6月23日

《日经亚洲》报道，欧盟正在寻求与日本和韩国建立安全和防务工业合作伙伴关系，旨在联合开发军事装备。

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《日经亚洲》报道，欧盟正在寻求与日本和韩国建立安全和防务工业合作伙伴关系
《日经亚洲》报道，欧盟正在寻求与日本和韩国建立安全和防务工业合作伙伴关系图像来源: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

（德国之声中文网）《日经亚洲》周日（6月23日）援引欧盟委员会一名高级官员报道称，欧盟正在寻求与日本和韩国建立安全和国防工业伙伴关系，以联合开发军事装备。

报道指，这将标志着欧盟首次与亚洲国家开展此类安全和防务合作。

《日经新闻》称，欧盟希望在年底前与日本达成部长级协议，这将有助于欧盟资助由日本和欧洲公司管理的联合项目。

日本外务省、韩国和欧盟驻东京代表团的代表周日未立即就该报道发表评论。

尽管日本宪法规定放弃战争，但日本称其面临“第二次世界大战以来最严峻、最复杂的安全环境”。近年来，日本在战后最大规模的军事扩张中提升了其国防工业，并对来自亚洲邻国中国和朝鲜的威胁表示担忧。

去年，日本与英国和意大利签署了条约，共同制定了一项开发先进战斗机的计划。

日本首相岸田文雄和美国总统拜登今年4月建立了美日防卫产业合作、采购、维护论坛，并于本月开始就深化国防工业合作展开会谈。

迄今为止，美日讨论重点集中在日本的海军维修上，这可能有助于释放美国船厂的产能，以建造更多的军舰，但合作范围可能扩展到飞机维修、导弹生产和军事供应链弹性。

东京寻求对抗中国在争议海域日益强硬的姿态，并对台湾海峡的任何潜在不稳定表示担忧。

日本已寻求与美国和菲律宾深化防务合作，上周与美国、加拿大和菲律宾在南中国海进行了海上演习，中国在南海的广泛主权要求与其他几个亚洲国家的主张存在冲突。

（路透社）

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