日媒：普京曾告习近平乌克兰战争要打五年

（德国之声中文网）《日经亚洲》本周四（12月28日）刊登的一篇独家分析文章引述消息人士透露，今年3月中国领导人习近平访问莫斯科期间，俄罗斯总统普京曾告诉他，俄军在乌克兰的战争将至少持续5年。

作者分析，这显然是普京在当时战事不利于俄罗斯的情况下，力图向习近平保证俄罗斯最终会取得胜利。同时，这也是在警告习近平不要改变北京亲俄罗斯的立场。

但习近平似乎并没有完全相信普京说的话。毕竟在一年前的2022年2月，就在普京赴北京出席冬奥会，双方强调中俄“友谊无上限”后不久，莫斯科就发动了对乌克兰的侵略战争。作者认为，当时中国政府并不相信俄罗斯会发动一场全面战争，而是最多只会在乌克兰东部动武。因此这对习近平是一次教训，他不会再次轻信普京。

在与普京会面不到两个月后，习近平派遣特使李辉前往俄罗斯、乌克兰和欧洲，显示中国的和平斡旋努力。文章认为这也是北京与莫斯科拉开距离的一种姿态。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



乌克兰战争如果旷日持久，将使中国面对西方的更大压力，也将对习近平对其第三个任期的规划产生重大影响，甚至影响到他统一台湾的计划。

“求和”只是假象？

本月早些时候，《纽约时报》援引俄罗斯前高官称，尽管普京在公开场合依旧措辞强硬地提及乌克兰，但是私底下已经通过中间人悄悄传递和谈的信号。不过，不少专家则怀疑普京并非真正寻求和平。

《日经亚洲》的文章也指出，如果考虑到普京3月间对习近平的谈话，那么上述所谓和谈信号可能只是想在明年3月的俄罗斯总统选举之前制造一种假象，即普京正在争取停火甚至和平，因为他相信这种氛围有利于他连任。

作者中泽克二（Katsuji Nakazawa）认为，乌克兰战争如果成为一场持久战，还可能影响日本的军事政策。日本之前已修订军火出口原则，允许向美国出口爱国者导弹。如果俄乌战争真的持续五年，日本可能进一步放宽军火出口政策。这也将影响到台湾议题的讨论。因此，普京对乌克兰战争进程的有关说法可能会对日本和整个印太地区的安全产生影响。



（日经亚洲、纽约时报等）

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