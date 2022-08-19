 日媒：日计划部署远程巡航导弹应对中国施压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2022

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日媒：日计划部署远程巡航导弹应对中国施压

日本媒体最新报道称，该国国防部门正在考虑部署大批远程巡航导弹，将现有地对舰导弹的射程提高10倍，足以到达中国沿海地区和朝鲜。

日本防卫省的报告指出，军演期间，日方推定中国陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ）

日本防卫省的报告指出，军演期间，日方推定中国陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ）

（德国之声中文网）根据日本当地报纸《读卖新闻》周日报道，该国正在考虑部署1000多枚远程巡航导弹，以提高其应对来自中国日益增长的地区威胁的能力。

该报援引未透露姓名的消息来源称，日本计划升级其现有的地对舰导弹，将其射程从100公里（62英里）扩大到约1000公里（620英里），这将足以到达中国沿海地区和朝鲜。

该报称，还需要进行升级，以使日本现有的舰艇和飞机能够发射新的导弹，这些导弹可以打击陆上目标。

据《读卖新闻》报道，这些导弹将被部署在西南九州地区，以及日本西南海域靠近台湾的小岛上。

截止发稿，法新社无法立即联系到日本官员对这一问题进行评论。日本外务省的代表也没有立即回应路透社的置评请求。

报道称，该计划是日本试图缩小与中国导弹能力差距的一部分，同时也应对来自朝鲜的威胁。

日本面对的战争威胁不仅来自台海 也来自朝鲜（资料图片）

日本面对的战争威胁不仅来自台海 也来自朝鲜（资料图片）

应对紧张局势升级

根据日本战后的宪法，日本自卫队在名义上不是军事组织，但在实际上的功能等同其他国家的军队，不过在法理与预算上受限。

但最近的地缘政治紧张局势，包括俄罗斯入侵乌克兰和中国在台湾问题上日益咄咄逼人的姿态，促使日本国内越来越多地呼吁重新审视国防计划。

日本首相岸田文雄已发誓要大幅提高国防开支。到目前为止该开支一直保持在接近国内生产总值的1%左右。

当地媒体还报道，日本防卫省可能为下一财政年度申请5.5万亿日元（402亿美元），比本财政年度申请的5.18万亿略有增加。

但同时《朝日新闻》说，预计日本防务省还将要求批准一个未定价的项目清单，包括升级远程巡航导弹的开发费用。

美国众议院议长佩洛西8月初访台后，中国随即开始在台湾周边海域展开一系列大规模实弹军演，也是数十年来规模最大的一轮军演目，前仍在进行之中。日本防卫省的报告指出，军演期间，日方推定中国陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。 日媒共同社报道，这是中国导弹首度落入日本专属经济区。

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(路透社/法新社)

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