日媒：日美拟联合研发高超音速导弹拦截系统

（德国之声中文网）《读卖新闻》13日报道称，美国总统拜登12日会晤访美的日本首相岸田文雄时，双方有望就共同研发导弹拦截系统一事达成协议。不过报道并未提及上述消息的来源。鉴于日本外务省已经下班，路透社未能找到相关官员就上述报道发表评论。

传统的弹道导弹从太空折返大气层并冲向目标时，其飞行轨迹是可以预计的。但高超音速导弹则不同，其飞行轨迹可能发生变化，从而使拦截变得非常困难。

《读卖新闻》报道称，马里兰州总统度假地戴维营举行的美日韩三国峰会期间，拜登总统将同日本首相岸田文雄举行双边会谈。今年1月，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀在与日本外长林芳正和防卫大臣滨田靖一举行的一次会议上，共同研发导弹拦截系统的事宜被提上议事日程。



共同研发导弹拦截系统一旦达成协议，将是日美两国在导弹防御技术研发领域的第二次合作。华盛顿和东京此前曾共同研发了一款远程导弹，可以击毁太空飞行中的导弹。日本方面将这种导弹部署在巡弋在日本及朝鲜附近海域的军舰上，以防范来自朝鲜的导弹袭击。

另据《日经亚洲》报道，日本现有导弹防御系统被广泛认为无法应对高超音速导弹。而日美两国的目标是研发一款具备转向能力的新型拦截系统，以拦截低轨高速运行且能改变飞行轨迹的导弹。

据称中国已于 2021 年成功试射了高超音速武器，俄罗斯也声称在乌克兰战场使用了这种武器，而朝鲜也在开展高超音速武器的试验。中俄朝在高超音速导弹方面取得的进展，令美日等国面临着提升威慑及防御能力的压力。

（路透社，日经亚洲）

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