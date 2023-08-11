日媒怎麼看麻生太郎訪台？

（德國之聲中文網）麻生太郎訪台造就許多話題。不過就現今中日兩國關係上來說，不少日本報紙認為，中日關係在近期會走向暫時穩定的道路，包含9月上旬預計於印尼雅加達舉辦的東協峰會，岸田文雄已經預計與中國總理李強在當地進行會談，也會就核「處理水」排放的問題進行進一步商談。

此外，包括旅遊層面上，中國也向日本遞出橄欖枝，在8月10日這天宣布解除長達3年半的團體旅客旅遊禁令。日本旅遊人次在2023年出現大幅度成長，其中很大因素是仰賴韓國、台灣、香港與美國遊客。只是就算大幅提升，其遊客總數仍不及2019年同時期高峰的6至7成，剩下的缺口正是中國團客的數量與消費力。

因此，日本媒體也指出，這次麻生訪台行，中國官方到了麻生返回日本後才做出表態，相對上已經算輕。對比裴洛西當時訪台的大動作軍演相比，中方頂多是就麻生的「做好打仗心理準備」表達極度不滿，並重提過去日本侵略歷史外，其餘沒有多做描述。

加上日本相對親中的公明黨，其主席山口那津男也預計於8月底訪問北京，並與國家主席習近平會談。此外黨內較親中的「二階派」，其派閥領袖二階俊博在自民黨內仍有一定影響力，因此讓中國的反應相對冷靜。而未來中日、與日台關係將走向何種變化，這半年內從「處理水」爭議到台灣的選舉結果等，或將一定程度改變走向。

日方提高訪台層級

自從日本與台灣在1972年斷交後，麻生太郎是現今自民黨公開的資料中，訪問層級最高的人士，也是斷交後首次來訪的副總裁。回想1972年當時，當年首相田中角榮決定與台灣斷交時，派遣當時的外務大臣椎名悅三郎前來遞交斷交信，一度讓蔣介石相當不滿，台灣更在機場發起反日運動。

而在斷交經過50多年後，日本與台灣的關係來到新的篇章，在美國前眾議院議長裴洛西訪台後，日方也持續加深訪問台灣的政治人物層級。2022年12月時，當時自民黨政調會長萩生田光一就銜命來台灣訪問，政調會長作為「黨的三要角」之一，位置舉足輕重。上次政調會長訪台則是20年前的2003年，而當時政調會長正是麻生太郎。

而這次麻生太郎訪台，不單是報紙、也成為政治節目的討論主題。較右派的《產經新聞》分析指出，麻生太郎一直以來在岸田內閣內擔任「外交輔佐」，在2022年11月時，麻生也以副總裁身分訪問韓國，並與剛成為總統不久的尹錫悅進行會談，就原先日韓兩國的各項外交爭議，進行一定程度疏通作用。

較中間偏左派的《每日新聞》則分析指出，這次麻生太郎做到「岸田首相的代理人」角色外，也在日本的安保立場上做出一定程度表態，如同過去訪問韓國一般，這次麻生訪台也做足「前導車」作業。加上日台目前無正式外交關係，傳達日本政府的訊息等是最為合適的腳色。

日台溝通橋樑

《讀賣新聞》則發出特稿指出，麻生太郎這次的交流環繞在「台灣有事」為前提的交流，在與各種人物會談之際都強調台灣發生緊急事態的可能，特別是在跟賴清德會談時，麻生的口氣更相對謹慎，直言中國軍力是「相當具威攝力」。

特稿內容也指出，台灣近幾年來不斷邀請歐美政治界高官來訪，其中希望就高官來訪下，可強化對中國的牽制作用。而對於想要積極參與國際組織的台灣來說，日本則是必須要加深關係的夥伴，包括世界衛生組織WHO觀察員、CPTPP等國際協議，都需要日本在後面推波助瀾。

《產經新聞》則以特稿指出，麻生太郎所言「做好打仗心理準備」，其實也是已故前首相安倍晉三精神的延續。並認為麻生在論壇中舉出1982年福克蘭群島戰役為例，不單是要隱喻台灣有可能也會有類似危機，包括釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）在內的沖繩各大小島嶼，都應該是可能衝突發生之處。

特稿中並指出，日本的憲法雖然是不發起戰爭的國家，但假設日本被「捲入」戰爭時，日本自身是否也有防衛作戰的「心理準備」也很重要。認為麻生所言的不單是台灣，也是向包括日本在內的建議。文章並沉痛指出，日本有時還是要正面看待周遭鄰國作為的現實，不能沉溺於孤芳自賞的理想世界，否則事態發生時將已晚。

雄厚人脈實力

然而，麻生太郎此次訪台，也可以窺見其人脈廣泛與長袖善舞的一面。目前台灣總統選戰中，出馬角逐大位的民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲與有可能參選的郭台銘等4人，麻生太郎全都與其會談過。加上現任總統蔡英文與前總統李登輝的家屬等，在政治上的連結相當紮實。

麻生太郎本身也來自悠久的政治世家，父系家族是九州的財閥外，其母系家族的高祖父是「維新三傑」之一的大久保利通。麻生的外祖父吉田茂不僅是日本前首相，也與台灣的前總統蔣介石家族保持良好交情，麻生太郎過去數度訪台，都對台灣留下良好印象。

其中，麻生太郎這次與台北市長蔣萬安會談，也受到日本關注。一來是血緣上，蔣萬安因曾祖父蔣介石那代即有交情。二來是將來台北市長任期結束後，蔣萬安被認為有很高的機率代表國民黨參加未來總統選戰，因此麻生太郎的本次造訪，也有提前牽線的意味在。

因此日本媒體也分析認為，在安倍晉三遭到刺殺後，後安倍時期的日台橋樑人選一度陷入膠著，但如今麻生太郎算是暫時補上空缺。然而麻生也已經82歲高齡，往後自民黨在對台灣事務溝通的人才培養上，也是當務之急。