 日媒：安倍晋三因病拟请辞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

日媒：安倍晋三因病拟请辞

若消息属实，这将是安倍晋三第二次因健康理由请辞。他是溃疡性大肠炎患者，已被这个病缠绕了48年，压力可导致病情恶化。

Japan gedenkt Kriegsende vor 75 Jahren | Ministerpräsident Abe (picture-alliance/dpa/M. Kumagai)

DW.COM

安倍晋三刚打破纪录成为日本史上在位最久首相，近日却惊传吐血和频频进出医院，健康亮红灯传言满天飞，日本政界甚至开始讨论「后安倍时代」。

为因应新冠疫情造成的经济震荡，日本政府将拨款22亿美元，帮助在华的日本制造商撤出中国或转移至其它国家。此举是否将影响原本逐渐回暖的中日关系？

日本周六举行战败75周年纪念活动。德仁天皇延续其父亲的发言基调，对于战争表示深刻反省，并期盼战争的苦难不再重演。日本首相安倍晋三则避谈对邻国的战争责任，仅表示“不重蹈战争覆辙”。

（德国之声中文网）日本放送协会（NHK）周五（28日）报导，首相安倍晋三因溃疡性大肠炎恶化，已决定辞任首相职务，他将於当地傍晚5时举行记者会交代细节。

若消息属实，这将是安倍第二次因健康理由请辞。他2006年首度拜相，执政约一年就因溃疡性大肠炎恶化仓促下台，辞职第二天住进庆应大学医院。

65岁的安倍晋三周一（24日）刚打破其外叔公丶前首相佐藤荣作（Eisaku Sato）记录，成为日本史上连续在位最久首相。

但就在同一天，他连续第二周到庆应大学医院，曾进行连续7个半小时的身体检查。日本《Flash》周刊月初报导，安倍7月6日曾在官邸办公室吐血。官房长官菅义伟多次出面否认，指首相健康状况「完全没问题」，但未能化解公众疑虑。

过劳可致病情恶化

安倍近半年因应付新冠疫情而连续工作，其亲信丶日本前经济大臣甘利明（Akira Amari）接受电视台访问时坦言担心他过劳。

他早在17岁罹患溃疡性大肠炎，一直未能完全痊愈。饮食丶作息不当或压力太大，都可导致病情反覆，甚至演变为癌症。

  • Japans Premierminister Shinzo Abe und die Kimono Königin (picture-alliance/dpa/K.Kamoshida)

    安倍晋三的政治生涯

    首度任首相

    2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa)

    安倍晋三的政治生涯

    再登首相宝座

    2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance)

    安倍晋三的政治生涯

    视察福岛

    安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

  • Tokio, Wolkenkratzer (picture-alliance/dpa/K.Mayama)

    安倍晋三的政治生涯

    安倍经济学

    安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa/F.Robichon)

    安倍晋三的政治生涯

    修宪争议

    安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

  • Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg (Reuters/I. Kato)

    安倍晋三的政治生涯

    对朝强硬

    安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

  • Donald Trump, Shinzo Abe (picture-alliance/P.Semansky)

    安倍晋三的政治生涯

    共同爱好

    安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。

    作者: 苗子


李澄欣/杨威廉（综合报导）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Premierminister Shinzo Abe Japan Ausweitung Maßnahmen Coronavirus

连续两周进医院 安倍会否因病下台？ 24.08.2020

安倍晋三刚打破纪录成为日本史上在位最久首相，近日却惊传吐血和频频进出医院，健康亮红灯将请辞的传言满天飞，日本政界甚至开始讨论「后安倍时代」。

Japan gedenkt Kriegsende vor 75 Jahren | Ministerpräsident Abe

日本战败75周年 安倍只悼念未道歉 15.08.2020

日本周六举行战败75周年纪念活动。德仁天皇延续其父亲的发言基调，对于战争表示深刻反省，并期盼战争的苦难不再重演。日本首相安倍晋三则避谈对邻国的战争责任，仅表示“不重蹈战争覆辙”。

Südkorea Pyeongchang Statue knieender Mann

“安倍”给慰安妇下跪？韩国雕像激怒日本 29.07.2020

韩国一座新建的雕塑中，形象疑似安倍晋三的男人向"慰安妇"跪地谢罪。日本政府对此表示愤怒。

广告

媒体看中国

Außenminister Maas empfängt chinesischen Amtskollegen Wang Yi (picture-alliance/dpa/C. Koall)

德语媒体：北京在欧洲寻找盟友

德国《商报》和东部的《新德意志报》都关注了中国外长王毅的欧洲之行。前者指出意大利对华政策出现改变，后者则分析了欧中互动当中双方的实力。  