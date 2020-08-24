日媒：安倍晋三因病拟请辞

（德国之声中文网）日本放送协会（NHK）周五（28日）报导，首相安倍晋三因溃疡性大肠炎恶化，已决定辞任首相职务，他将於当地傍晚5时举行记者会交代细节。

若消息属实，这将是安倍第二次因健康理由请辞。他2006年首度拜相，执政约一年就因溃疡性大肠炎恶化仓促下台，辞职第二天住进庆应大学医院。

65岁的安倍晋三周一（24日）刚打破其外叔公丶前首相佐藤荣作（Eisaku Sato）记录，成为日本史上连续在位最久首相。

但就在同一天，他连续第二周到庆应大学医院，曾进行连续7个半小时的身体检查。日本《Flash》周刊月初报导，安倍7月6日曾在官邸办公室吐血。官房长官菅义伟多次出面否认，指首相健康状况「完全没问题」，但未能化解公众疑虑。

过劳可致病情恶化

安倍近半年因应付新冠疫情而连续工作，其亲信丶日本前经济大臣甘利明（Akira Amari）接受电视台访问时坦言担心他过劳。

他早在17岁罹患溃疡性大肠炎，一直未能完全痊愈。饮食丶作息不当或压力太大，都可导致病情反覆，甚至演变为癌症。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。 作者: 苗子



李澄欣/杨威廉（综合报导）

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