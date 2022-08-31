日媒：多数日本人反对加税资助军费

（德国之声中文网）共同社在12月18日援引该社民调报道称，大多数日本人不支持提高税收来资助军备扩充。该民调是在日本政府宣布了二战以来最大规模军事支出计划后进行的。

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日本政府周五（12月16日）正式通过包含基本外交、防卫政策在内的“国家安全保障战略”等安保关联的3文件。当中明确载明日本将保有先制性“敌对基地攻击能力”、强化长程弹道导弹的攻击火力等目标外，中远期包括从2023年起的5年内依序增额防卫费用，总额约43兆日元（折合约3200亿美元）。

日本正处于一个“历史转折点”

路透社报道称，日本希望为可能发生的任何持续冲突做好准备。朝鲜近期频频导弹试验、中国强硬的对台态度以及俄罗斯对乌克兰的入侵都让日本愈加担忧。

日本首相岸田文雄本月表示，他的政府不会在2023年4月1日开始的下一财年增加税收，但会在2027财年之前分阶段增加税收，以确保获得足够资金资助国防预算。

岸田说，日本正处于一个“历史转折点”，通过削减成本和增加税收进行军备扩张是“我对我们面临的各种安全挑战的回应”。

在共同社的调查中，近65%的受访者反对为军费加税，87%的人表示岸田对加税必要性的解释不够充分。

调查还显示，岸田政府的支持率与一个月前持平，为33.1%，是去年10月他上台以来的最低值。

新计划将使日本成为世界第三大军费开支国

根据目前的预算，岸田政府的五年税收计划将使日本成为继美国和中国之后的世界第三大军费开支国。路透社指出，放在以前，这样的军事预算在和平主义的日本是不可想象的。

此举也势必将影响日本与中国等邻国的关系。在岸田12月初透露大幅提高军费的计划时，中国外交部就曾表示，日本防卫预算已经连续10年增长，“日方动辄渲染地区紧张局势以谋求自身军力突破，这一动向十分危险”。

（路透社）

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