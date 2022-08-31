日媒：多数日本人反对加税资助军费

（德国之声中文网）共同社在12月18日援引该社民调报道称，大多数日本人不支持提高税收来资助军备扩充。该民调是在日本政府宣布了二战以来最大规模军事支出计划后进行的。
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日本政府周五（12月16日）正式通过包含基本外交、防卫政策在内的“国家安全保障战略”等安保关联的3文件。当中明确载明日本将保有先制性“敌对基地攻击能力”、强化长程弹道导弹的攻击火力等目标外，中远期包括从2023年起的5年内依序增额防卫费用，总额约43兆日元（折合约3200亿美元）。
日本正处于一个“历史转折点”
路透社报道称，日本希望为可能发生的任何持续冲突做好准备。朝鲜近期频频导弹试验、中国强硬的对台态度以及俄罗斯对乌克兰的入侵都让日本愈加担忧。
日本首相岸田文雄本月表示，他的政府不会在2023年4月1日开始的下一财年增加税收，但会在2027财年之前分阶段增加税收，以确保获得足够资金资助国防预算。
岸田说，日本正处于一个“历史转折点”，通过削减成本和增加税收进行军备扩张是“我对我们面临的各种安全挑战的回应”。
岸田文雄说，通过削减成本和增加税收进行军备扩张是“我对我们面临的各种安全挑战的回应”
在共同社的调查中，近65%的受访者反对为军费加税，87%的人表示岸田对加税必要性的解释不够充分。
调查还显示，岸田政府的支持率与一个月前持平，为33.1%，是去年10月他上台以来的最低值。
新计划将使日本成为世界第三大军费开支国
根据目前的预算，岸田政府的五年税收计划将使日本成为继美国和中国之后的世界第三大军费开支国。路透社指出，放在以前，这样的军事预算在和平主义的日本是不可想象的。
此举也势必将影响日本与中国等邻国的关系。在岸田12月初透露大幅提高军费的计划时，中国外交部就曾表示，日本防卫预算已经连续10年增长，“日方动辄渲染地区紧张局势以谋求自身军力突破，这一动向十分危险”。
（路透社）
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“五十而知天命”的中日关系面对重重难题
五十而“知天命”？
在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。
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历史性文件
1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。
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“五十而知天命”的中日关系面对重重难题
一杯美酒泯恩仇？
《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。
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领土主权争议
东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。
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台湾——紧邻日本的“火药桶”
自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。
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没有解决的战争历史遗留问题
在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。
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靖国神社——争议焦点
位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。
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从“哈日”到“反日”的民间情绪
2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）