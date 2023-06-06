 日媒：北約擬藉東京辦事處 升級印太合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2023

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日媒：北約擬藉東京辦事處 升級印太合作

《日經亞洲》報導，北約將升級與日本、韓國、澳大利亞與紐西蘭的夥伴關係，並擬將在東京設立辦事處，以此為強化該組織在印太地區合作的樞紐。

北約秘書長斯托爾滕貝格今年1月赴日，會晤日相岸田文雄。

北約秘書長斯托爾滕貝格今年1月赴日，會晤日相岸田文雄。

（德國之聲中文網）《日經亞洲》週二（6月13日）報導，北大西洋公約組織（NATO）2024年將在日本東京設立辦事處，並以此為該組織加深與澳大利亞、日本、紐西蘭和韓國等印太夥伴合作的據點。

《日經亞洲》稱，此4國現階段已是北約的「全球夥伴」（partners across the globe），下一步北約將把他們定位為「亞太四夥伴」（Asian-Pacific partners， AP4），並將此夥伴關係升級為「個別化夥伴計劃」（Individually Tailored Partnership Programme， ITPP），與個別國家針對網路安全、太空、打擊假訊息等議題，建立合作基礎。

此前北約即有意在東京設處，但法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）以「北約應專注北大西洋安全，而非東進亞太」為由，反對此提議。

報導指，由於北約設立辦事處須經全體成員國同意，因此北約正在研擬將東京辦事處定位為推動ITPP的樞紐，盼法國能支持此方案。

《日經亞洲》稱，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理希普金斯（Christopher Hipkins）預計出席7月11日至12日在立陶宛舉行的北約峰會，這將是AP4領導人連2年出席此活動。

報導引述日本外務省官員說法，稱北約與日本的ITPP能否在峰會前確定，目前「尚不明朗」；北約消息人士則稱，澳洲的ITPP相關談判最為順利，而韓國和紐西蘭仍在談判初期。

北約成員國認同 中方不滿

一名歐洲駐日大使告訴《日經亞洲》，北約所有成員國都明確認同應與AP4強化關係，以更了解中國構成的威脅，待ITPP敲定後，下一步就是在日本設立辦事處。

中國曾對北約有意在東京設處表達不滿，稱亞太地區不歡迎所謂「集團對抗」，並呼籲日本考慮到其「侵略的歷史」，在軍事安全問題上應格外謹慎。

然而，有消息人士告訴《日經亞洲》，日本希望北約在該國設立辦事處，且日相岸田文雄在5月的廣島G7峰會場邊會晤馬克龍時，曾向他提起此事。

澳大利亞外交事務與貿易部的發言人則稱，將在適當時機進一步說明相關安排。

韓國總統辦公室在被問及此報導時，表示不予置評。

法國總統馬克龍（左一）及日相岸田文雄（左二）出席G7廣島峰會

法國總統馬克龍（左一）及日相岸田文雄（左二）出席G7廣島峰會

（《日經亞洲》、路透社）

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