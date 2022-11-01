日媒：中日首脑会晤将于本月中旬举行

（德国之声中文网）日本《产经新闻》周五（11月4日）报道，日中两国政府已经开始计划在11月中旬举行日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平的会晤。

《产经新闻》援引多个政府消息来源称，这次会晤将在一个东南亚举行的国际会议期间进行。

上一次中日领导人当面会晤是在2019年，当时习近平在北京与日本时任首相安倍晋三会面。习近平原定于2020年作为国宾访问日本，但由于新冠疫情延后。

内阁官房长官松野裕和在一次例行新闻发布会上说，尚未就与中国举行首脑会晤作出任何决定，但是在各个层面保持对话非常重要。

松野裕和说：“通过两国政府的努力，我们的目标是与中国建立建设性和稳定的关系，在这种关系中坚定地保持对话，并就共同挑战的事项进行合作。”

《产经新闻》报道说，习近平与岸田文雄的会晤将在11月15日至16日在印度尼西亚举行的G20峰会的间隙进行，或者在11月18日至19日在曼谷举行的亚太经合组织（APEC）国家首脑会议上进行。

中日关系长期以来一直受一群无人居住的东海小岛的争端所困扰，这些小岛争端源自日本在二战中的侵略战争和随后的区域竞争。

美国众议院议长佩洛西8月访问台湾后，中国在台湾周边水域进行了大规模军事演习，并向日本附近水域发射弹道导弹，导致中日双边关系进一步紧张。

据日本时事通讯社报道，在朝鲜半岛因朝鲜多次发射导弹而导致局势紧张加剧的情况下，日本首相岸田文雄、美国总统拜登和韩国总统尹锡悦在11月中旬举行的三边会晤也正在安排之中。

《日经新闻》报道说，岸田文雄和岸田和尹锡悦之间的峰会计划也正在进行之中。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）





