日媒：中國禁科技巨頭提供ChatGPT服務

（德國之聲中文網）由美國公司開發的聊天機器人ChatGPT紅遍全球，但其「有問必答」的功能，以及未經審查的內容，引起中國政府關注。 《日經亞洲》週三（2月22日）報導，中國監管機構已告訴其國內各大科技公司，不要向公眾提供ChatGPT服務。

《日經亞洲》引述匿名消息來源指，包含騰訊、阿里巴巴集團及其旗下金融科技子公司螞蟻金服等中國科技巨頭，都已接獲指示，不得直接或通過第三方業者在其平台上使用ChatGPT。

該消息人士補充說，科技公司在推出「自產版ChatGPT」服務之前，也需要向監管機構報告。

ChatGPT是由微軟支持的新創公司OpenAI所開發而成，並未於中國上架，但有些中國網路用戶能透過虛擬私人網絡（VPN）使用它。在微信上，也有幾十個由第三方開發者發布的 「小程序」，聲稱可以提供ChatGPT服務。

然而，消息人士告訴《日經亞洲》，在監管壓力下，微信的母公司騰訊已經暫停了幾個類似的第三方服務，不論它們是否確實與ChatGPT有關，或者只是山寨版。

不過，對於政府出台的限制，這些來自科技領域的消息人士表示他們並不驚訝。

一名來自中國科技巨頭之一的高管向《日經亞洲》透露，「我們從一開始的理解就是，由於審查制度的問題，ChatGPT永遠不可能進入中國，中國需要自己的ChatGPT版本」。

另一家中國科技公司的高管則說，在近期多項對科技產業的打壓中，「我們已經成為中國監管機構的目標」，因此即使中國政府先前尚未直接警告科技公司有關ChatGPT的禁令，「我們也不會主動將ChatGPT添加到我們的平台上」，因為「不可避免地，會有一些用戶向聊天機器人提出政治敏感問題，但結果將會由平台負責。」

OpenAI、阿里巴巴、騰訊和螞蟻集團沒有立即回應《日經亞洲》評論請求。

北京如何看待ChatGPT？

與大多數主要的外國網絡平台一樣，ChatGPT被中國的「長城」封鎖，因為它不符合中國的審查法。

20日，中國官媒《中國日報》發布了「揭露美式『人工智能』背後的醜聞」報導，稱ChatGPT可以為美國政府「傳播虛假信息」，並為其自身地緣政治利益「操縱全球敘事」。

《中國日報》官方網易號轉發相關消息時，貼出了一張網頁畫面截圖，其上是《中國日報》問ChatGPT：「你有偏見嗎？（Are you biased?）」，並引述ChatGPT的回答指，聊天機器人的資訊準確性與它接受的數據訓練相關，因此ChatGPT自己也承認，它可能給出有害指令或帶有偏見的回答。

不過，DW先前採訪具資訊科技專業的香港立法會前議員莫乃光時，他表示：「在中國，有時已經不只是什麼答案要怎麼回的問題，而是有些問題連問都不該被問出來。」

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審查制度恐拖累中國AI發展

自從ChatGPT在科技界掀起風暴以來，中國的科技巨頭，包括騰訊、阿里巴巴和百度，都急於公佈自己正在開發類似ChatGPT服務的計劃。然而，這些公司對其公告的措辭一直很謹慎，他們都強調其服務類似於ChatGPT，但沒有整合ChatGPT本身。

百度已經宣布，它將在3月底內部測試完成一個名為「文心一言」（英文名：Ernie Bot）的聊天機器人。不過針對中國國產的聊天機器人發展潛力，莫乃光表示，最大的挑戰仍是內容審查。

《紐約時報》也曾報導，ChatGPT的火紅，讓中國的科技企業家感到「震驚和沮喪」，因為他們擔心中國的審查法和政府對科技行業的控制，會讓中國在AI競技場上落後他人。

（綜合報導）

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