日媒：中国考虑增加核弹头数量 2035年达900枚

（德国之声中文网）中国消息人士周六（2月11日）对日本共同社表示，中国正在考虑增加核弹头储备，军方的规划性文件已经得到了中国党和国家领导人习近平的批准。中国的目标是在2035年实现国防和军队现代化。

美国国防部在2021年11月推出中国军力报告，称中国的核弹头数量预计能在2030年增加至1000枚。2022年11月底，美国又在新的《中国军事与安全发展报告》中表示，到了2035年，中国可能会拥有1500枚左右核弹头，而且“北京没有明确说明究竟计划如何使用它们”。

北京则回应称，美方报告“歪曲中国国防政策和军事战略，无端臆测中国军力发展，……是渲染炒作所谓‘中国军事威胁’的惯用伎俩”。

不过，中国国防部发言人谭克非大校当时没有直接驳斥美方有关中国核军力增强的说法，而是指责美国“拥有世界上最庞大核武库，……日益成为核冲突的源头”。

根据美国科学家联合会和斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，截至2022年，俄罗斯拥有5977枚核弹头，美国的库存为5428枚，中国则拥有350枚核弹头。

而根据美国国务院公布的数字，截至2020年9月30日，美国拥有3750枚核弹头，美国国务院表示，自1994年起，美国共拆除了11683枚核弹头。

长期以来，中国方面一直强调坚持其防御性安全政策，表示绝不首先使用核武器。不过近年来，中国宣称的防御性立场时常遭到外界的质疑。

据共同社报道，一些外交事务专家警告，如果中国实现了军事现代化目标，中国可能会放弃其“不首先使用核武器”的政策。

消息人士对共同社说，中央军委在2022年11月重申了大杀伤力武器的重要性，并分析认为正是俄罗斯强大的核威慑力，才让俄罗斯在侵略乌克兰时避免了与北约的正面冲突。消息人士也表示，中国拥有的核弹头数量可能在2027年——即解放军建军100周年时——增加到550枚，并在2035年增加到900枚。

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（共同社等）

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