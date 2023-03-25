日外长周末访华 进行「真诚坦率交流」

（德国之声中文网）日本外交部周五（3月31日）宣布，日本外务大臣林芳正将在本周末访问中国，这将是他自2021年11月就任日本外交首长以来首次对华访问。

据日本外务省公布的消息，林芳正将于4月1日至2日访问北京，期间将与中国外长秦刚会面。中国外交部发言人毛宁已于周五的例行记者会上证实了此事，并且提到林芳正访华是「应国务委员兼外长秦刚邀请」。

谈核污水、涉间谍案日本公民

日本外务省指出，林芳正访华期间将讨论一系列议题，表明日方立场，包括本月一名安斯泰来制药（Astellas Pharma）员工被指涉嫌「从事间谍活动」在华遭到拘留，以及排放经处理核污水入海的事件。外务省还提到林芳正将与秦刚进行「真诚并坦率的交流」，以建立具建设性及稳定的日中关系。此前日媒共同社也已经报导称，日方有意通过林芳正访华，推动部长级的「日中经济高层对话」等磋商框架趋于活跃；同时为了避免东海冲突，也有可能就启动两国防务部门的「热线」展开磋商。

近年来，东京和北京之间的关系一直很紧张，日本对中国在东亚地区不断增长的军事力量保持警惕。去年日本全面修订了其国防和安全战略，宣布到2027年将国防开支提高到GDP的2%。

日外长阔别三年多再度访华

在新冠疫情期间的外交出访停摆也对中日交流造成影响，公开资料显示，上一次访华的日本外相是于2019年12月出访的茂木敏充。而中国国家主席习近平原订2020年4月访日，但因疫情与双边关系变化而取消，仅当时的大陆外长王毅曾在2020年11月访日。随着疫情逐渐缓和，岸田文雄和习近平去年11月在曼谷举行的峰会期间举行了会晤，并承诺继续进行高级别接触。

今年2月，秦刚和林芳正曾通过电话。当时秦刚表示，希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅，并称中方对日本决定在海里排放核污水表示严重关切。而林芳正则在电话中指出，两国关系正面临许多挑战及未解决的事，且日本公众对中国的看法「极其严峻」。同时，他也表达了对东海稳定的严肃关切，包括中国在东海、日本周边以及和俄罗斯的军事联合行动越趋频繁，并强调台海和平稳定的重要性。

学者：重复去年的协议

对于日本外相访华，日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦指出：日本现在的外交政策在很大程度上是由岸田决定的；而中国最重要的外交官员则是中央外事工作委员会办公室主任王毅，即林芳正和秦刚并非两国的外交决策者。因此，他认为这次会议很可能只是重复习近平和岸田去年11月在曼谷达成的协议。此外，陈宥桦也提到岸田政府如今的策略是让中日关系变得有建设性和更稳定。这与拜登政府如今使用的语言非常相似。

日本国际基督教大学的资深副教授纳吉（Stephen Nagy）说，仅管中日之间有着例如平等双边贸易不断深化的正向互动，但美中之间的战略竞争仍持续延烧，而日本就处在这种竞争的最前线。他认为，这次访问将被定位成试图稳固两国关系的行动，但这掩盖了日本和中国对彼此真正的关切重点。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



（综合报导）

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