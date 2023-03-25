日外长周末访华 进行「真诚坦率交流」

日本外务大臣林芳正受邀本周末前往北京，进行为期两天的对华访问。上一次日外长到访北京已经是2019年底。双方预计讨论核污水、涉间谍案日本公民等议题。不过，学者认为，林芳正此行很可能只是重复习近平和岸田去年11月达成的协议。
（德国之声中文网）日本外交部周五（3月31日）宣布，日本外务大臣林芳正将在本周末访问中国，这将是他自2021年11月就任日本外交首长以来首次对华访问。
据日本外务省公布的消息，林芳正将于4月1日至2日访问北京，期间将与中国外长秦刚会面。中国外交部发言人毛宁已于周五的例行记者会上证实了此事，并且提到林芳正访华是「应国务委员兼外长秦刚邀请」。
日本外务省指出，林芳正访华期间将讨论一系列议题，表明日方立场，包括本月一名安斯泰来制药（Astellas Pharma）员工被指涉嫌「从事间谍活动」在华遭到拘留，以及排放经处理核污水入海的事件。外务省还提到林芳正将与秦刚进行「真诚并坦率的交流」，以建立具建设性及稳定的日中关系。此前日媒共同社也已经报导称，日方有意通过林芳正访华，推动部长级的「日中经济高层对话」等磋商框架趋于活跃；同时为了避免东海冲突，也有可能就启动两国防务部门的「热线」展开磋商。
近年来，东京和北京之间的关系一直很紧张，日本对中国在东亚地区不断增长的军事力量保持警惕。去年日本全面修订了其国防和安全战略，宣布到2027年将国防开支提高到GDP的2%。
在新冠疫情期间的外交出访停摆也对中日交流造成影响，公开资料显示，上一次访华的日本外相是于2019年12月出访的茂木敏充。而中国国家主席习近平原订2020年4月访日，但因疫情与双边关系变化而取消，仅当时的大陆外长王毅曾在2020年11月访日。随着疫情逐渐缓和，岸田文雄和习近平去年11月在曼谷举行的峰会期间举行了会晤，并承诺继续进行高级别接触。
今年2月，秦刚和林芳正曾通过电话。当时秦刚表示，希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅，并称中方对日本决定在海里排放核污水表示严重关切。而林芳正则在电话中指出，两国关系正面临许多挑战及未解决的事，且日本公众对中国的看法「极其严峻」。同时，他也表达了对东海稳定的严肃关切，包括中国在东海、日本周边以及和俄罗斯的军事联合行动越趋频繁，并强调台海和平稳定的重要性。
对于日本外相访华，日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦指出：日本现在的外交政策在很大程度上是由岸田决定的；而中国最重要的外交官员则是中央外事工作委员会办公室主任王毅，即林芳正和秦刚并非两国的外交决策者。因此，他认为这次会议很可能只是重复习近平和岸田去年11月在曼谷达成的协议。此外，陈宥桦也提到岸田政府如今的策略是让中日关系变得有建设性和更稳定。这与拜登政府如今使用的语言非常相似。
日本国际基督教大学的资深副教授纳吉（Stephen Nagy）说，仅管中日之间有着例如平等双边贸易不断深化的正向互动，但美中之间的战略竞争仍持续延烧，而日本就处在这种竞争的最前线。他认为，这次访问将被定位成试图稳固两国关系的行动，但这掩盖了日本和中国对彼此真正的关切重点。
（综合报导）
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