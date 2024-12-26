日外相访华示好：中日为何正快速修复关系？

日本外务大臣岩屋毅就任后首度访华，与中国外长王毅深谈3小时，双方态度软化彷佛“互换圣诞礼物”。日相石破茂上任不久后即对中国示好，此时正值特朗普即将上任的“空窗期”，中日各自有什么盘算？

（德国之声中文网）中、日两国外长于圣诞节12月25日这天，在北京举办会晤。这是日本外务大臣岩屋毅就任以来首次访中，与中国外交部长王毅“相见欢”。上次有日本外相访中已是1年8个月前。

王毅露出难得对日友善的态度，并稱贊岩屋毅“是相当关注中日关系的资深政治家，中国对此给予赞赏”，也表态希望能在2025年时选择时机尽快访日。会晤王毅前，岩屋先与中国总理李强见面，李强称要缔造“新时代要求的建设性、稳定的中日关系”。

不仅如此，日本也推出给中国的签证优惠，包括放宽各项签证的申请程序与旅游期限、增长期限等。此外，双方继9月达成逐步恢复日本水产品进口的协议以后，这次再就此确认共识，但尚待讨论具体时程；中国也决定将先恢复日本牛肉进口，并尽早重启双方在扩大精米进口之讨论。

盡管给予彼此“圣诞礼物”，日本也称在冲绳县岛与那国南部的专属经济区内，发现疑似由中国设置的新海上浮标，呼吁中方立即拆除。由于该浮标位于台湾附近，外界联想是否是为了“台湾有事”的军事目的，作为资料搜集之用。

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特朗普政府上任前的空窗期

过去两年，中日关系曾陷入僵局，但是在石破茂上任后，中方对日方的态度明显出现软化，包括陆续恢复日本游客赴中国的免签、同意逐步恢复日本水产品进口，以及“承认”中国军机进入日本领空等。这样的态度转变，一项重要的因素可能在于特朗普的当选。

特朗普向来标榜“美国优先”政策，他再次当选美国总统后，预料将对各国提高关税。中国被美国认为是“最大挑战”，双方对立激化难以避免。日本每日新闻引述石破内阁高层指出，“不是只对美国一边倒、也必须与中国有实际的交流”，在混乱的国际局势中，日本也需要做好准备。

对多边关系较不关心的特朗普，被认为可能消减与盟友的关系，再加上韩国戒严风波后，现任的尹锡悦政府岌岌可危，也让中国政府看到美日韩间的“空窗期”。特别是岩屋毅在特朗普首个任期时是安倍内阁的防卫大臣，面对特朗普要求高额的美军防卫费用，势必认为有需要透过外交先缓和中日关系。

新战略互惠关系提前启动？

习近平与石破茂今年11月才在秘鲁首都利马见面，当时两人曾提及新的“战略互惠关系”。明年正逢二战结束80週年，一般认为倘若王毅能在夏天之前先造访东京铺路，那在8月15日的终战纪念日前后，或许也有机会促成习近平访日。

已故前首相安倍晋三曾考虑邀请习近平以“国宾”身份在2020年访日，但最后因为疫情以及其他政治考量而作罢。《朝日新闻》指出，若由岩屋毅的访中之行当作敲门砖，石破茂也会利用这个机会与中国修复信赖关系，成为推动新战略互惠的关键时刻。

再者，特朗普当选可能加征关税，日本经济界也期待与中国修复关系，中国则因为外资大量流失，也很期盼日本企业回到中国投资。丰田汽车先前就于24日宣布，将把旗下高级车品牌的“凌志”（Lexus）电动车款挪到上海设厂生产，正进行最后谈判。

《日本经济新闻》引述九州大学教授益尾知佐子称，“日本政府希望透过促进日、中两国的社会和解，来管理与中国的政治冲突”，认为此举有助于缓解不必要的区域紧张局势。但她也指出，近年来中国不断加强海外渗透活动，建议日本今后必须加强国内安全保障措施。

中国反日情绪阴霾未散

过去岸田文雄首相时代，曾多次表示要改善日中关系，但中方对此相对冷淡。《日本经济新闻》引述日本外务省干部称，“以前中方对会晤的设置等都相当繁琐辛苦，但最近顺畅许多”，就连岩屋访中也是11月时双方就快速拍板。

民间舆情方面，去年夏天日本福岛第一核电厂开始排放“核处理水”后，中国政府禁止日本水产品进口、网络舆论开则出现新一波反日潮。今年苏州日本人学校校车发生日人遇袭事件、深圳日本人学校学童不幸遭刺死案件，被认为跟中国的仇日情绪升温有关。

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根据NGO团体“言论NPO”12月初公布的民调数字，中日双方民众互相没有好感程度已经逼近9成，民间的互信短时间仍然难以恢复。12月25日，因帮忙买工具、与人同谋在靖国神社石柱涂鸦“厕所”两字的中国籍嫌犯，被判8个月监禁。这起判決又让日本社会想起中国游客赴日旅游时屡屡传出的“麻烦行径”。

最后，还有中日间难解的日侨拘留问题。至今仍有多位日本侨民被以间谍嫌疑拘留在中国，全都处于资讯不透明的状况，难免影响日本人前往中国投资与经商意愿。倘若明年仍未能达成共识，中日间的误会难解下，恐又会在二战结束80週年前后引发“爱国潮”。中日关系修复同时，双方仍是戒慎恐惧。

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