日外相：将就日本男童遇袭身亡一事派副外相访华

日本外相上川阳子周五对媒体表示，日方通过包括大使级别在内的多种渠道，强烈要求中国方面对日籍男童在深圳街头遇袭身亡的事实进行明确说明。

（德国之声中文网）据日经新闻报道，日本外务大臣上川阳子周五（9月20日）对媒体表示，针对一名在深圳日本人学校上学的男孩被刺身亡事件，“计划近期派遣副外相到中国，将在政务层面进行沟通，努力掌握详细的事实情况”。

9月18日，一名10岁的日本学生在距离深圳日本人学校大门约200米的地方被一名男子刺伤。次日因伤势过重不治身亡。

日本外相上川阳子昨天（19日）对外证实该男童遇袭死亡的消息。她表示：“我无法想象这个家庭正在经历的痛苦。（日本）政府将尽一切努力支持这个家庭。”

她还表示：“日方将尽最大努力，坚决要求中国采取进一步的预防措施，以保障日本在华国民的安全。”

日外相：坚决要求中国采取进一步预防措施 保障日籍人士安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国外交部发言人林剑19日在回答相关提问时说，这是一起个案，中方对发生这样的不幸事件表示遗憾和痛心，对男孩去世表示哀悼，对他的家人表示慰问。他表示，目前，案件还在进一步调查中，中方有关部门将依法处理。

今天日本外相上川阳子再度强调：“我们通过包括大使级别在内的多种渠道，强烈要求中国方面对此事件的事实进行明确说明，并确保孩子们的安全。”

共同社报道称，日本政府有相关人士指出：“此事可能会对日中关系整体产生各种影响。”

共同社指出，日本政府和企业相关人士等面临着兼顾在中国庞大市场继续开展业务和确保日侨安全的难题。希望被派驻中国的日本人趋于减少，制造企业的干部担心此次事件的影响，表示“希望赴华履职的人会越来越少”。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。