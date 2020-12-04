 日增病例创新高 德国酝酿“硬核封城” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

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时政风云

日增病例创新高 德国酝酿“硬核封城”

德国单日新增新冠感染病例逼近3万，已经创下疫情爆发以来的最高纪录。11月初以来实行的“温和版禁足令”显然收效甚微，联邦与各州将在本周末商议决定，是否在圣诞之前就开始实行“硬核封城”。

Deutschland Lockdown Bayern ruft den Katastrophenfall aus.

巴伐利亚州已经开始实行宵禁，21点之后禁止外出

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为了应对第二波新冠疫情，德国选择了半封锁这样一条特殊的途径。但是看来作用不大。越来越多的人死于新冠病毒感染。

"每天500人病亡，令人难以接受。"默克尔在联邦议会作出非同寻常的个人化和情绪化表述。德国新冠疫情每日死亡人数达到创纪录的590人，默克尔赞同强化防疫措施的建议。

尽管实行了部分封锁，但德国的新增新冠感染人数仍然很高。已经有联邦州率先采取了更严格的防疫限制措施。圣诞节前全德国是否应重新调整应对新冠疫情的防御措施呢？

（德国之声中文网）根据德国罗伯特·科赫研究所（RKI）周五早晨公布的数字，24小时之内德国新增确诊新冠病例29875例，再次刷新了前一天23679例的最高纪录。此外，单日内因新冠病毒而死亡的病例也高达598人。

眼看着新增病例和死亡人数不断飙升，对于在圣诞假期开始之前就严格限制公共生活的呼声也越来越高。“显然我们现在必须要关闭零售业了，必须要最大限度地降低人际接触”，梅前州的州长施威希格（Manuela Schwesig）周五早晨接受德意志广播电台采访时说。社民党卫生事务专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）也在接受《莱茵邮报》采访时说：“我们下周就应该开始在全德国范围内实施严厉的禁足措施，包括关闭学校。”

疫情紧急，加强限制措施已经是事所必然，但是在具体实施层面上，联邦和各州之间仍然存在分歧。据悉，总理默克尔在本周日将与各州的州长进行视频会议，商讨继今春以来的第二轮“硬核封城令”事宜。距离圣诞节只有不到两个星期了，但是德国人究竟能以怎样的方式度过假期，目前仍不甚明朗。

“温和版”禁足令为何收效甚微？

按照11月初开始实行的温和版禁足令，所有餐厅、咖啡馆都禁止堂食，剧院、电影院、健身房等也关门谢客。只有商店还在营业，学校和幼儿园也基本正常运行。局部封锁旨在限制一切与休闲娱乐有关的设施和活动，减少人际接触，同时又尽可能地保护经济，避免今年春天那样的全面“停摆”。

Glühwein Vorweihnachtszeit in Berlin

Glühwein热红酒下肚之后，还有多少人能保持社交距离？

但实践证明，当限制措施减半的时候，效果也大打折扣。除了工作与上学之外，很多人显然并不愿意乖乖的待在家里。尤其节日临近，人们到商店里采购礼物的热情并未受到影响，很多购物中心仍然是熙熙攘攘。一些餐馆开设的食品饮品外带窗口附近，也可能会成为顾客聚集的场所。另外也有不少人提出质疑，出于保证教学质量等种种考虑而坚持运行的中小学校，是否也在疫情的传播中扮演了一定角色？

提前放假？网上授课？学校面临两难

除了关闭零售业商店之外，学校是否应该停止在校授课也成为近期的讨论热点。第二波疫情期间，德国大部分中小学校都保持正常授课，通过师生佩戴口罩和教室保持通风等措施来降低感染风险。尽管如此，在学校中出现的感染也在增加。

根据统计，目前大约有2万中小学生感染新冠病毒，这在全国一共1100万的总人数中所占比例并不高，但是专家估计，学生中未被察觉的感染人数应该很高，因为一些少年儿童在感染后并不会出现明显症状。

有些联邦州已经率先收紧了防疫措施：巴符州决定下周开始实行宵禁，萨克森州从12月14日开始关闭中小学校，柏林则决定到1月10日之前停止在校授课。疫情紧迫，联邦和各州会商讨出怎样的解决方案，数日内就会见分晓。

 

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