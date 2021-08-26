日台2+2——充满陷阱的在线对话

（德国之声中文网）本周五（8月27日），日本和台湾的执政党首次举行2+2安全对话。日本自民党外交部会会长、参议员佐藤正久和自民党国防部会会长大冢拓与台湾民进党国际部主任、立委罗致政、民进党立法院外交及国防委员会立委蔡适应以视频的方式进行时长90分钟的对话。

佐藤正久在对话中表示，近年来，中国片面改变区域现状，不只影响台海安全，更影响日本安全，日方认为应与台湾加强交流。这次交流为双方第一次举行，期待后续持续交流。罗致政回应说，今天的对话，不只是政党与政党之间，更得到两国民众的支持，相信这种模式的对话会得到正面及具体的成果。

日益加强的危机意识

观察人士分析认为，日台之间举行的这种对话形式标志着，中国大陆不断加强对台武统准备并加大打压香港民主势力的背景下，日本在台湾问题上的危机意识日益加强。外界可以理解日本方面的担忧：如果中国接管了台湾，那么对于这一地区的势力平衡必然造成影响。菲律宾、台湾和日本都被看作是美国在太平洋地区的防卫前哨。如果台湾变成中国的一部分，那么中国将可以控制太平洋大部分区域。日本也担心会发生骨牌效应。日本与那国岛距离台湾岛仅有110公里。而且很长时间以来中国的民族主义者们就对与那国岛和琉球群岛提出主权要求。目前美国在琉球群岛主要岛屿冲绳岛上的驻军仍有近3万人。

中国正在向咄咄逼人的霸权国家的转变使得日本所处的受威胁状况具有了新的现实意义。今年4月，日本首相菅义伟在拜登就任美国总统之后首次访美之际，双方罕见地在联合声明种共同发表对台海局势的关注，这是1969年以来美日之间首次在联合声明中加入与台湾直接相关的内容。7月日本防卫省发表的年度白皮书首度明确表达“台湾稳定”对日本的重要性。这份白皮书发表前几天，日本副首相兼财务大臣麻生太郎今天在东京的一场演讲中表示，中国如果侵犯攻击台湾的话，日本依安全保障相关法规，有可能行使受限的集体自卫权。8月初，日本防卫大臣岸信夫表示，日本防卫省计划在2022年底前，在距台300公里的冲绳石垣岛部署规模可达600人的导弹部队。

法律和政治障碍

日美军方已经开始就围绕着台湾问题可能出现的军事冲突商谈详细的应对计划。但是这些方案都存在政治困难：美国既是台湾的安全保障，同时也是日本的盟友。台湾发生武力冲突会迫使日本向美国提供军事援助。但是日本的和平宪法是否允许，仍存在争议。日本仙台女子大学政治学者马斯洛夫（Sebastian Maslow）分许认为：“在紧急情况下，日本领导人是否能成功地将台湾的安全解释为对日本自身国家安全至关重要是决定性要素。只有这种情况下日本军事介入台湾冲突才具有正当理由。”

与此同时，日本政府也应该对于是否改变政治路线三思而后行，因为日本也不想对其最重要的经济伙伴国中国做出没必要的挑衅。中国《环球时报》在台日2+2安全对话举行前一天发表评论说，“在台湾问题上耍花招，对日本来说不会有好下场”。另外还需要考虑到的是历史问题。中日甲午海战后，清政府与日本明治政府签订马关条约，向日本永久割让台湾岛、澎湖群岛与台澎附属各岛屿。台湾从1895年到1945年被日本殖民统治。因为日台之间相互接近，有可能会引起北京方面的疑虑。

中立立场不变

政治学者马斯洛夫提醒说：“作为关系密切的贸易伙伴，日本将长期依赖于与中国的良好关系。"他说："如果台湾周边安全紧张局势升级，也会危及海上贸易航线，而这些航线对日本来说是至关重要的。"马斯洛夫认为，更有可能出现的情况是，日本利用其与台湾、中国和美国的密切关系来缓解可能出现的危机。

日本自民党外交部会会长佐藤正久在日台安全对话举行前曾强调，日本正式承认的是中国而不是台湾。他明确表示，日本没有改变对台湾的中立立场。因此，双方在政府层面不会有任何接触。但佐藤主张日台可以在自然灾害和事故救援方面举行联合演习。这样双方就可以在不建立正式关系的情况下进行合作。

政治学者马斯洛夫还分析指出，目前日本政界对台湾问题的关注度达到新高，这和自民党内部权力发生转移不无关系。他说：“（自民党内部）对华鹰派攫取了影响力。”他指出，今年秋天日本众议院大选结束之后新的内阁组成，届时才可以看出日本对台政策的调整是否具有可持续性。

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