日印携手加强合作 旨在应对中国崛起

（德国之声中文网）在东京举行的会谈中，两位领导人也同意，面对中国在南中国海的扩张，进行更密切合作，推进实现和保障"一个自由开放的印度太平洋" 地区。在会谈后举行的共同记者会上，安倍首相表示，"印日关系具有全球最大潜力，一个强大的日本利于印度，一个强大的印度惠及日本"。

在北京在东中国海和南中国海军事扩建、活动增加的背景下，日本正致力于加强与印度、澳大利亚和美国的战略安全纽带。

安倍陪同莫迪参观工厂

莫迪此次来访是在安倍刚结束为期三天访华之后。在华期间，安倍在北京会晤了中国主席习近平。这是7年来日本政府领导人首次到访这个最大贸易伙伴国。

本周一，安倍告诉莫迪，东京愿向印度提供3160亿日元（28亿美元）低息贷款，资助7个基础设施项目，其中包括一个高铁项目（1500亿日元）。该高铁线路将使用日本子弹列车技术，连接印度西部地区的孟买和艾哈迈达巴德（Ahmedabad）。

周一早些时候，莫迪敦促日本经济界领导人增加对印投资，并宣布将继续进一步提供便利措施。据共同通讯社报道，莫迪对约700名与会代表说，他愿邀请所有人投资印度。莫迪指出，过去几年里，约有200家日本企业在印度经营，数量还在增加。他补充说，几年前，他曾说过在印度建一个迷你型日本这样的话，"今天，你们有这么多人在印度工作，让我十分荣幸"。

莫迪周日抵日后，安倍邀请这位印度总理前往自己位于日本最高山脉--富士山附近的山梨县（Yamanashi）的私人别墅，出席晚宴。

两位领导人还参观了距东京以西100公里的一个机器人制造厂。

此次是莫迪以总理身份对日本的第三次访问。两位领导人上一次在日会晤是2016年11月。

凝炼/苗子（德新社）