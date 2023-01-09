 日印举行首次联合空演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2023

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新闻广角

日印举行首次联合空演

周一，日本和印度在东京附近开始了两国间首次联合空中演习。为了应对中国日益增长的军事实力，日印两国计划提升双边的防务及安全合作。

2022年5月“四方安全对话”（Quad）首脑在东京举行会晤

2022年5月“四方安全对话”（Quad）首脑在东京举行会晤

（德国之声中文网）日本防务省表示，参与本次空中军演的包括印方的四架战斗机、两架运输机以及一架空中加油机，日本方面则派出了八架战斗机。大约有150名印度空军人员参加了本次在东京东北部茨城县百里空军基地举行的演习。

本次联合空演是日印双方国防及外交部长于2019年商定的，但受疫情影响，联合军演一直拖延至今。由日本、印度、美国以及澳大利亚组成的"四方安全对话"机制，对中国在印太地区日益增长的军事及经济影响力感到极为担忧。

过去几个月以来，日本发起举行了一系列联合军演，全面修订了该国的安全及防御战略，并明确表达了对中国的担忧。

去年12月，以首相岸田文雄为首的日本政府承诺，2027年日本的国防开支将提升一倍，达到国民生产总值的2%，并称中国是日本安全的"最大战略挑战"。

上周，日本同英国签署了一项新的防务协议，并同意将太空攻击纳入《日美安保条约》适用范畴。

 

（法新社）

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