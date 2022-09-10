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瑞士第二大城市
众多国际组织的所在地，包括联合国日内瓦办事处、红十字会总部、世界卫生组织等。
联合国人权理事会将从周一（9月12日）开始在日内瓦举行为期一个月的会议。为解决侵犯人权问题而设立的该组织如何处理针对中国和俄罗斯侵犯人权的指控？
未来，战争胜负或将由机器杀手决定。日内瓦一联合国机构欲对其的使用制定规则。但因俄罗斯侵乌战争，相关谈判难以为继。
联合国人权事务高级专员办事处负责人巴切莱特6月13日在日内瓦人权理事会演讲时出人意料宣布，不寻求连任。
俄罗斯驻日内瓦的一名外交官高调宣布离职，他告诉媒体，是目前的灾难促成他做出这样的决定。
本年度的世界卫生大会5月22日到28日在日内瓦召开。台湾再次未能获准以观察员身份参加这次会议。蔡英文在一段讲话中强调，全球防疫体系的完整，“不应该因为单一国家的政治干预，造成破口”。
在通过视频连线参加人权理事会会议时，德国外长贝尔博克呼吁人权高专办发表有关新疆人权的报告。据日内瓦外交人士透露，相关调查报告数月前就已经完成但却延迟了发布。贝尔博克表示，人权高专办需要“更多透明度”。
乌克兰指控俄罗斯在乌克兰境内使用了真空炸弹。这一指控是否有真凭实据？什么是真空炸弹，这种炸弹又会造成怎样的后果？
乌克兰东部战云密布，美俄紧张情势也升温到近30年来的新高。两国10日将在日内瓦进行对话，但会前俄方就先表示会议可能提早结束，美方则称不会有突破。两方互不让步的情况也降低了外界对会谈的期望。
美俄高官1月9日到10日将在日内瓦会晤，讨论俄乌局势。其后北约-俄罗斯理事会以及欧洲安全与合作组织也都将举行会议。这些动作可否扭转紧张局势？
世卫组织周五在日内瓦宣布，谭德赛是唯一获得下任世界卫生组织总干事提名的人。世卫组织的194个成员国未提出其他人选。这意味着，谭德赛有望在明年开始其第二任期。
新冠病毒溯源工作在今年报告发布后停滞不前。世卫持续敦促中国提供早期病例的数据，而中国则称溯源应继续在他国进行。为排除政治因素和政府干扰，世卫成立26人专家小组。
联合国方面预计阿富汗将出现大规模难民潮。联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨周五在日内瓦表示，最严重的情况下将会有超过51.5万名阿富汗人逃离这个国家。
联合国人权理事会周二在日内瓦举行为期一天阿富汗特别会议。联合国人权事务高级专员巴切莱特谴责阿富汗塔利班严重侵犯人权，中国代表则谴责西方侵犯阿富汗主权。
对记者穷追不舍的提问失去耐心、出言不逊的美国总统看来不止特朗普一人。拜登在日内瓦的一场记者会上对一位CNN记者发火后，至少及时道了歉。
在美俄关系降到冰点之后，拜登邀请普京在日内瓦举行面对面的会谈。分析人士认为，美国希望平息和俄罗斯之间的矛盾，从而专心对付中国。两人在正式会谈前共同在媒体面前亮相，但是气氛却十分微妙。
很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。
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