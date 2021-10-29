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瑞士第二大城市
众多国际组织的所在地，包括联合国日内瓦办事处、红十字会总部、世界卫生组织等。
世卫组织周五在日内瓦宣布，谭德赛是唯一获得下任世界卫生组织总干事提名的人。世卫组织的194个成员国未提出其他人选。这意味着，谭德赛有望在明年开始其第二任期。
新冠病毒溯源工作在今年报告发布后停滞不前。世卫持续敦促中国提供早期病例的数据，而中国则称溯源应继续在他国进行。为排除政治因素和政府干扰，世卫成立26人专家小组。
联合国方面预计阿富汗将出现大规模难民潮。联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨周五在日内瓦表示，最严重的情况下将会有超过51.5万名阿富汗人逃离这个国家。
联合国人权理事会周二在日内瓦举行为期一天阿富汗特别会议。联合国人权事务高级专员巴切莱特谴责阿富汗塔利班严重侵犯人权，中国代表则谴责西方侵犯阿富汗主权。
对记者穷追不舍的提问失去耐心、出言不逊的美国总统看来不止特朗普一人。拜登在日内瓦的一场记者会上对一位CNN记者发火后，至少及时道了歉。
在美俄关系降到冰点之后，拜登邀请普京在日内瓦举行面对面的会谈。分析人士认为，美国希望平息和俄罗斯之间的矛盾，从而专心对付中国。两人在正式会谈前共同在媒体面前亮相，但是气氛却十分微妙。
很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。
今年的世界卫生大会（WHA）将于5月24日至6月1日采取虚拟线上形式召开。台湾尚未获得邀请。台湾卫福部表示，如果确定不会受到邀请，将会在大会开幕首日通过驻日内瓦办事处递交抗议信。
中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端周三称美国应「立刻停止各种侵犯人权的行为」，并指美国颠倒黑白丶「不对过去种族灭绝的罪恶历史进行道歉和赔偿」。美国过去曾多次批判中国对待香港与新疆人权上的问题。
美国常驻联合国代表克拉夫特访台行程取消。成败随人，让“亚细亚的孤儿”更添身世飘零之感。时评人长平认为，台湾可以有更好的出路和更大的使命。
世界卫生大卫将在11月9日至14日以全线上方式进行。在周一的会议中马绍尔和洪都拉斯代表要求将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」的提案列入大会议程，但是在中国的抗议之下遭到大会主席驳回。
日内瓦公约是国际公认的在战争中保护受伤和被俘军人及平民的规则，也是国际红十字会开展工作的基础。如今，这个公约通过已然70年。
世卫大会昨日在瑞士日内瓦展开，台湾友邦与中国及其友邦针对台湾参与案展开激辩。 然而，最终最后大会主席决定不将此补充议程提案纳入本次大会的议程。 代表台湾前往日内瓦的卫福部长陈时中表示，在国外对此现实感到很悲哀。
一年一度的世界卫生大会今日在日内瓦展开，而台湾也连续第三年因未获邀请而缺席会议。 即便如此，台湾仍由卫福部长陈时中率团前往日内瓦，预备在会议期间透过各种宣传手法，传达台湾希望参与大会的诉求。
今年的日内瓦汽车展将于3月7日至17日举行。届时电动汽车又将成为车展上夺目的焦点。虽然一些大牌将缺席本年度车展，不过车展上仍不会缺少亮点。
面对亲人被送进“再教育营”，生活在海外的维吾尔打破沉默，呼吁国际社会关注新疆的人权状况。而目前在日内瓦参加联合国人权理事会会议的土耳其外长，同样在该问题上发声。
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