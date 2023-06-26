为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
瑞士第二大城市
众多国际组织的所在地，包括联合国日内瓦办事处、红十字会总部、世界卫生组织等。
瑞士情报部门周一（6月26日）表示，俄罗斯对乌克兰的入侵使众多国际组织所在地的该国成为俄罗斯和中国间谍活动的中心。全球正在转向由美国和中国之间的系统性竞争塑造的两极世界秩序。
未来，战争胜负或将由机器杀手决定。日内瓦一联合国机构欲对其的使用制定规则。但因俄罗斯侵乌战争，相关谈判难以为继。
俄罗斯驻日内瓦的一名外交官高调宣布离职，他告诉媒体，是目前的灾难促成他做出这样的决定。
乌克兰指控俄罗斯在乌克兰境内使用了真空炸弹。这一指控是否有真凭实据？什么是真空炸弹，这种炸弹又会造成怎样的后果？
新冠病毒溯源工作在今年报告发布后停滞不前。世卫持续敦促中国提供早期病例的数据，而中国则称溯源应继续在他国进行。为排除政治因素和政府干扰，世卫成立26人专家小组。
对记者穷追不舍的提问失去耐心、出言不逊的美国总统看来不止特朗普一人。拜登在日内瓦的一场记者会上对一位CNN记者发火后，至少及时道了歉。
很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。
美国常驻联合国代表克拉夫特访台行程取消。成败随人，让“亚细亚的孤儿”更添身世飘零之感。时评人长平认为，台湾可以有更好的出路和更大的使命。
世界卫生大卫将在11月9日至14日以全线上方式进行。在周一的会议中马绍尔和洪都拉斯代表要求将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」的提案列入大会议程，但是在中国的抗议之下遭到大会主席驳回。
日内瓦公约是国际公认的在战争中保护受伤和被俘军人及平民的规则，也是国际红十字会开展工作的基础。如今，这个公约通过已然70年。
一年一度的世界卫生大会今日在日内瓦展开，而台湾也连续第三年因未获邀请而缺席会议。 即便如此，台湾仍由卫福部长陈时中率团前往日内瓦，预备在会议期间透过各种宣传手法，传达台湾希望参与大会的诉求。
今年的日内瓦汽车展将于3月7日至17日举行。届时电动汽车又将成为车展上夺目的焦点。虽然一些大牌将缺席本年度车展，不过车展上仍不会缺少亮点。
来自数个人权组织的代表昨日齐聚日内瓦，公开要求欧洲及其他穆斯林国家带头在联合国内部成立一个调查小组，并对中国在新疆大规模关押少数民族穆斯林的行为进行调查。
世界卫生大会开幕当天早晨，台湾卫生部长陈时中在日内瓦召开记者会为台湾发声，呼吁“健康议题回归本质”，让世界“明白台湾的力量”。此前赴会场为台湾抗议的民间人士因身穿台湾字样的T恤和手持标语而遭制止。
本周一，国立中正大学几名师生欲旁听联合国人权理事会的一次会议。但是，位于日内瓦的联合国工作人员却表示，这几名师生还需要出示台胞证才能获取旁听会议资格。台湾外交部周四指责联合国此举系“歧视性做法”。
欧洲年度博物馆奖（EMYA）日前揭晓：日内瓦民俗博物馆拔得头筹。欧洲博物馆论坛一共提名了46座新建成或是新开放的博物馆，以下是来自德国和瑞士的入围博物馆。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式