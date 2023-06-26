拜登和普京约定在日内瓦举行首次峰会

很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。