（德国之声中文网）日内瓦公约是国际法的人道主义基础，它为战争状态下的敌对行动设定了界限，特别是在保护平民上意义重大。

中国也是《日内瓦公约》的缔约国，于1956年加入此公约。

总计四部的日内瓦公约于1949年8月12日签订后，多年来一直具有现实意义。在日内瓦公约中，签署国承诺在战争中对伤员、病员、乘船遇难者以及医护人员、救护站和医院提供特别保护。公约还详细规定了如何对待战俘。

日内瓦公约分别在1977年和2005年以附加议定书的形式两次得到补充。分别在渥太华和奥斯陆签署的禁止地雷公约也是对日内瓦公约的补充。

国际红十字会的活动范围也在日内瓦公约得以确定。例如，公约规定红十字会可以探访战俘或者组织救援行动。

按照公约，红十字会还承担了帮助失散家庭团聚的任务。

起源于一场战役

日内瓦公约起源于19世纪发生在北意大利索尔费里诺的一场战役。瑞士商人亨利·杜南当时目睹了战役后伤兵的惨状，促使他产生了成立红十字会的想法。

但是，当今的军事冲突与1859年的索尔费里诺战役相比已经发生了根本性的变化。国际红十字会就曾表示："索尔费里诺战役中有四万人伤亡，其中只有一人是平民。今天的战争则发生了很大变化。今天，武装冲突中首当其冲的是平民，这使得我们的工作变得更加复杂。"

在公约70周年之际，红十字会国际委员会主席彼得·毛雷尔强调，应当谨记《日内瓦公约》精神，即在战争中也要维护人类尊严。