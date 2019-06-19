 日内瓦公约70周年 | 文化经纬 | DW | 12.08.2019

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文化经纬

日内瓦公约70周年

日内瓦公约是国际公认的在战争中保护受伤和被俘军人及平民的规则，也是国际红十字会开展工作的基础。如今，这个公约通过已然70年。

Schweiz | Genfer Konvetionen (ICRC Archives (ARR)/J. Cadoux)

1949年8月12日，日内瓦公约通过

（德国之声中文网）日内瓦公约是国际法的人道主义基础，它为战争状态下的敌对行动设定了界限，特别是在保护平民上意义重大。

中国也是《日内瓦公约》的缔约国，于1956年加入此公约。

总计四部的日内瓦公约于1949年8月12日签订后，多年来一直具有现实意义。在日内瓦公约中，签署国承诺在战争中对伤员、病员、乘船遇难者以及医护人员、救护站和医院提供特别保护。公约还详细规定了如何对待战俘。

日内瓦公约分别在1977年和2005年以附加议定书的形式两次得到补充。分别在渥太华和奥斯陆签署的禁止地雷公约也是对日内瓦公约的补充。

国际红十字会的活动范围也在日内瓦公约得以确定。例如，公约规定红十字会可以探访战俘或者组织救援行动。

按照公约，红十字会还承担了帮助失散家庭团聚的任务。

Save the Children - Kinder des Krieges in Syrien (picture alliance/dpa/Save the children)

起源于一场战役

日内瓦公约起源于19世纪发生在北意大利索尔费里诺的一场战役。瑞士商人亨利·杜南当时目睹了战役后伤兵的惨状，促使他产生了成立红十字会的想法。

但是，当今的军事冲突与1859年的索尔费里诺战役相比已经发生了根本性的变化。国际红十字会就曾表示："索尔费里诺战役中有四万人伤亡，其中只有一人是平民。今天的战争则发生了很大变化。今天，武装冲突中首当其冲的是平民，这使得我们的工作变得更加复杂。"

在公约70周年之际，红十字会国际委员会主席彼得·毛雷尔强调，应当谨记《日内瓦公约》精神，即在战争中也要维护人类尊严。

DW.COM

专访: 难民保护的基础文件-日内瓦公约问世65周年

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联合国即将在10月对中国人权进行定期审议。中国人权团体周一前往日内瓦参加预备会议，向国际代表陈述中国人权状况。香港民间团体呼吁中国停止打压人权，落实国际人权公约。 (08.09.2013)  

国际红十字会：战争中保护平民越来越困难

国际红十字会成立于150年前，目的是减少战争带来的悲惨后果。它在世界范围内为战争的敌对方进行调解，照料伤员，探访战俘和政治犯，为平民提供保护。它致力于让各方都遵守人道主义国际法，但是这一努力在当前的战争中变得越来越困难。 (19.09.2009)  

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