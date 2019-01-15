日俄欲签和平条约 北方岛屿争议难解

(德国之声中文网) 俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov)在周一(11月14日)會見日本外相河野太郎。两人针对終结二戰敵對状态进行讨论。

會談主题圍繞著千岛群岛4個有爭議的島嶼。莫斯科将这个区域稱为庫里爾列島，而東京宣称对南千岛群岛拥有主权。俄羅斯外交部發言人扎卡羅娃 (Maria Zakharova)週一表示，已就兩國如何達成協議舉行了第一輪俄日會談。

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拉夫羅夫在開啟談判时警告東京，不要只是「單方面放话」。他说:「這是一個棘手的問題。我們必須處理第二次世界大戰留下的遺產。这些結果已被編入聯合國憲章和盟軍文件。」

二次世界大戰後，日本和俄羅斯沒有簽署和平條約。然而，去年开始，俄羅斯總統普京和日本首相安倍晉三同意要加快和平協議的談判，並以1956年的聯合聲明為基礎進行討論。

和平條約有可能吗?

日本抗議者上街呼籲解決有關「千岛群島」的領土爭端。这使莫斯科指責東京試圖在會談前「扰乱气氛」。上週，俄羅斯外交部召集日本大使抱怨有关言论刻意歪曲普京與安倍之間有关协议的实质内容。該部表示，「這些言論试图扰乱和平條約讨论的氣氛，將某一方的观点強加於另一方。」

但日本內閣官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)週四駁回了俄罗斯外交部的说法，并稱日本政府已經向莫斯科表明有关爭議島嶼的立場。他说:「我們将繼續堅持基本政策，目標是解決島嶼問題並實現和平。」

夏立民/罗法 （路透社、法新社）