日中首脑会晤： 岸田文雄对地区安全"严正关切"

（德国之声中文网）首脑会晤开始前夕，日本首相岸田文雄表示，中日两国都对地区安全与和平富有责任，因此他希望能同习近平开展"开诚布公"的对话。

本周一，参加巴厘岛G20峰会的中美两国领导人就缓解两国紧张关系举行了会晤。日本共同社报道称，岸田有意以首脑会谈为契机，促进重振因新冠疫情和美中争霸而陷入停滞的日中关系。能否缓和紧张局势并实现自己倡导的"构建具有建设性的日中关系"成为今后的焦点。

岸田文雄在曼谷对记者表示"中日两国间有很多机遇，但同样也面临着诸多挑战和忧虑。我必须要说的是，我会敦促中国做个负责任的国家，另一方面，中日也必须在可能的领域内开展合作。"

首脑会晤开始前夕，中国外交部发言人表示："这是两位领导人首次正式会晤，具有重要意义。双方届时将就中日关系和共同关心的国际地区问题交换意见。中日互为近邻，同为地区重要国家。今年是中日邦交正常化50周年。双方应顺应潮流大势，坚持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。"

受历史和领土争议的影响，中日关系摩擦不断。图为争议焦点之一的钓鱼岛（日方称为尖阁群岛）。



长期以来，受历史原因以及领土争端影响，中日两国间摩擦不断。今年八月，美国众议院议长佩洛西访台之后，中国随即发起大规模军演，据称有弹道导弹落入日本经济水域，双边关系由此进一步恶化。



过去几年当中，中国不断对台湾施压，快速扩张军备，并以强势姿态对待亚洲其他邻国，令日本极为不安。2019年日本的国防白皮书中，已经将中国列为日本的主要对手。



周四会谈结束后，日本首相岸田文雄表示，他对中国国家主席习近平表达了日本对地区安全问题的"严正关切"。

岸田文雄说，他对包括尖阁群岛在内的东海局势表达了严重关切。中国将该岛称为钓鱼岛，目前该岛由日本控制，但中日双方就其主权归属存在争议。岸田文雄表示，他也表达了对中方发射弹道导弹等军事行为的担忧。

岸田文雄说："我强调了台湾海峡保持和平稳定的重要性，双方就安全领域加强沟通达成了共识。"他表示，他也向习近平转达了日本政府在人权问题以及中国拘押日本人问题上的立场。

中日首脑会晤开始前数小时，朝鲜又进行了一次导弹试验。岸田文雄表示："在朝鲜问题上，我表达了中国能扮演积极角色的期望。"

上一次，中日首脑间的直接会谈在2019年12月举行，当时中国党和国家领导人习近平在北京会晤了时任日本首相的安倍晋三。



（美联社，路透社，法新社）

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