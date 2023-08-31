 日中关系紧张 日防卫省提出增加13%的国防预算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2023

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日中关系紧张 日防卫省提出增加13%的国防预算

日本防卫省确定2024年申请预算金额高达7.7万亿日元，约合526.7亿美元。日本共同社指出，考虑到中国和朝鲜都计划加强军事威慑力，日本防卫省提出2023至2027年5年期间防卫费总额约43万亿日元。

日本防卫省向大藏省提交的2024年预算申请在上一年6.8万亿日元的基础上增加了近1万亿日元，增幅约为13%。

日本防卫省向大藏省提交的2024年预算申请在上一年6.8万亿日元的基础上增加了近1万亿日元，增幅约为13%。

（德国之声中文网）岸田文雄政府计划到2027年将日本国防开支增加一倍，在GDP中占2%，以此应对态度日益强硬的中国和不可预测的朝鲜。

与此同时，日中关系急剧恶化。上周，日本开启福岛第一核电站核灾废水排海作业，中国官方对此表示强烈抗议并全面禁止进口日本水产品。

日本防卫省向大藏省提交的2024年预算申请在上一年6.8万亿日元的基础上增加了近1万亿日元，增幅约为13%。如果该申请获得批准，日本国防预算将是连续两年比上一年增加约1万亿日元的开支。

路透社报道称，防卫省计划拨出9000多亿用于购买包括新型舰载防空导弹在内的弹药和武器。另外还有约6000 亿将用于加强后勤能力，以便在紧急情况下向西南岛链部署武器和资源。

防卫省在预算申请中表示，计划增加三艘新登陆舰（170 亿日元），17架运输直升机（3000 亿日元），以及一支新的专业运输队，以提高部署能力。

日本还准备投入750亿日元与美国将联合开发新型拦截导弹，用于应对中国、朝鲜和俄罗斯的高超音速武器。另外投入640亿日元与英国、意大利共同开发新一代战机。

在执行了数十年的和平主义政策之后，作为美国盟友的日本创下了国防开支的新纪录。

延伸阅读：日本2023年《国防白皮书》：中国是"最大挑战"

路透社指出，令日本决心大幅增加国防开支的主要原因是对中国越来越大的海上野心和特别是涉及到台湾问题的军事自信、朝鲜的好战以及装备日益精良的担忧。另外俄罗斯对乌克兰的入侵也是促成日本增加国防预算的原因。

尽管如此，日本政府仍表示，优先考虑外交努力和对话，以避免误解的发生。

不过美联社指出，在一个出生率急剧下降、老龄人口护理成本不断增加的国家，如何为不断增长的军费开支提供财政保证和正当理由，充满了不确定性。

（路透社、美联社）

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