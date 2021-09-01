 “无面者——卖淫女”揭示德国贫困至娼现象 | 文化经纬 | DW | 19.12.2021

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文化经纬

“无面者——卖淫女”揭示德国贫困至娼现象

让性工作者发声，摈弃陈词滥调：德国曼海姆市的《无面者——卖淫女》摄影展精细入微地揭示了一个禁忌话题。

《无面者——卖淫女》摄影展

《无面者——卖淫女》摄影展关注性工作者的个人命运

（德国之声中文网）年轻时，她们曾经有全然不同的职业梦想：医生、警察或老年护士。但如今，她们都成了性工作者。在德国，尽管2002年的一项法律取消了卖淫行为的“不道德”标签、2017年出台了旨在改善性工作者处境的《妓女保护法》，人们仍耻于涉及这一职业。 

从那以来，性工作者的法律和社会地位无明显改善，从业者仍是剥削和犯罪结构的受害者。曼海姆性工作者咨询中心 （Amalie Mannheim ）创办人韦格（ Julia Wege ）在接受德国之声采访时表示，虽然卖淫已经合法化，但当事妇女却因污名化而遭受极大痛苦， “女性常常被迫过着双重生活”。她指出，性工作者还远未能从事“像其他任何工作一样的工作”。 

红灯区现实 

许多人认为性工作者赚大钱，工作独立、自愿。在某些情况下这可能是真的，但大多数女性却是为了生存而贱卖自己的肉体，韦格指出，很少人了解红灯环境的机制和结构，也很少有人知道现实有多残酷。曼海姆赖斯－恩格尔霍恩博物馆群（ Reiss-Engelhorn-Museum ）举办的摄影展便意在揭开这一暗幕。展览取名“无面者——卖淫妇女”，展示了摄影家耶尔利卡亚（ Hyp Yerlikaya ）的摆拍照。 

照片上，女性均戴无表情的白色面具。这一先定的无面性代表了妓女们的现实：在公共场合，她们多半隐藏自己的真实身份。许多女性隐匿在社会的边缘。 

照片上，当事女性的面部隐藏于白色面具之后 

照片上，当事女性的面部隐藏于白色面具之后 

让人深思的个人故事 

韦格表示，“通过展览，我们希望让人们了解当事人的处境”。她认为，展览或能促进人们对性工作者的同情、尊重和评价。和其他人一样，性工作者也有着不可侵犯的受尊重权。韦格指出，生活艰辛、经济困难、前途渺茫，以及与之相连的受教育程度较低，是促使女性从事性工作的最常见原因。 

不少妇女被虚假承诺引诱到德国，并违背她们的意愿在这里为皮条客工作。摄影展让一些当事人有机会表达自己的感受和愿望、梦想和希望。 

血汗钱

血汗钱

共有10名女性参加了为期两年的展览筹备。对想要拍摄的地点和场景，她们有发言权，并介绍了自己的生活经历。摄影家耶尔利卡亚共拍摄了1800多张照片，其中40幅展出。 

处于社会边缘的女性   

是妓女也是母亲——摄影家耶利卡亚展示了这一分裂角色

是妓女也是母亲——摄影家耶利卡亚展示了这一分裂角色  

耶尔利卡亚与处于社会边缘的女性合作已不是第一次了。多年前，他创立了帮助孟加拉国酸液袭击幸存者的民间基金组织“酸液幸存者协会” （Acid Survivors e.V. ）。他说，他绝不是要传播有关性工作的陈词滥调，而是要在公众意识中重新定位该话题。 他在接受德国之声采访时说，“坏人手上，摄影可能是一种危险的武器，卖淫现象可能会被以偷窥或色情的方式呈现出来。”他强调，与此相反，“我们专注于女性和她们的故事。” 

展览中展出的黑白照片不仅展示了工作中的女性，而且还让她们扮演了各种角色：母亲、清洁女工或其他人物，并辅以对女性的引述和音频采访。策展人赫尔曼 (Stephanie Hermann) 表示，文本、图像和原始声音的结合揭示了“卖淫”这个复杂话题的所有深层黑暗面。在接受德国之声采访时，她表示，那蒙白色面具的女性形象是“对秘密生活的摄影诠释”。   

本展展期至 2022 年 2 月 20 日。 

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