 无限期封城陷困境 马来西亚人挂白旗丶穿黑衣 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2021

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时政风云

无限期封城陷困境 马来西亚人挂白旗丶穿黑衣

通常「举白旗」意指停战或投降，但最近马来西亚给了「举白旗」另一层意思－对外求助。为什麽呢？另外，当地7月1日发起「黑色代码」运动，背後有什麽意义？

Weltspiegel | Malaysia, Sungai Buloh | Frau mit Maske und Faceshield im Test Zentrum

（德国之声新闻网）马来西亚街道最近出现住户高挂白色旗帜的情形，这是因为当地疫情持续严峻，目前确诊总数已超过75万，超过5千人染疫死亡。封城更无限期延长，导致许多民众生计受到影响，失业率上升，且轻生案件增加，因此民间发起了「白旗运动」（#BenderaPutih），需要帮助的人透过挂白旗向外求援。

马国西亚首相慕尤丁日前宣布，原订6月28日到期的全国封锁将延长至每日确诊数降至4000例，意指马来西亚封锁将无限期延长，只允许民生必须商店营业，许多人陷入经济困顿，更有家庭开始面临断炊，人们更遭受极大的精神压力。马国截至7月1日，确诊总数已超过75万，并有5千多人染疫死亡。

当地媒体指出，疫情让许多身陷困境的民众选择结束生命，马来西亚2020年的轻生案件共有631件，比前一年609件增加22件。而2021年光是第一季就已经发生了335个轻生案件。

挂白旗求救

根据星马媒体报导，民间6月底在网上发起「白旗运动」（#BenderaPutih），呼吁面对生活困难的人在家里竖起白旗，让邻居或其他人伸出援手，为他们提供所需生活物资。当地社交媒体上流传最广的是讯息是「面对困难丶没有食物的人，在你的家门竖起白旗吧，让周遭的人尽可能帮助你」。

Malaysia Premierminister ordnet totale Abriegelung an

因疫情持续严峻，马来西亚政府宣布无限期实施全国封锁。

「白旗运动」源自於慕尤丁宣布封锁无限期延长的那天，雪兰莪州发生一起确诊男性在天桥上吊轻生事件，引起许多驾驶惊过吓到，震惊全国。同一天，就有人有在脸书及推特等社交媒体发起「白旗运动」，获得众多网友及政治人物响应。

《东方日报》报导，当地部落客王宏量召集了一班赞助人响应该运动，在短短2天内就收到了60户家庭的求助。 这代表马来西亚有不少家庭及个人的生活正陷入困境，连吃饭都有问题；不过与此同时，运动也展现出许多人或组织愿意向其他人伸出援手。

另外，柔佛有一名失业的父亲告诉《星洲日报》，他因为全面封锁而失去了工作，和怀有身孕的妻子，以及另外两名分别9岁及1岁的孩子陷入了窘境，在家门竖起白旗，一小时内就有人捐赠物资和金钱，解决房租及温饱问题。

黑色运动挺医师

同样因为疫情而发起的网上运动是黑色代码（Code Black）。马来西亚许多医师及网友7月1日将推特或脸书的头像换成黑白照，并写上“支持我的医师”或换成“支持黑色代码（Code Black）”字眼的照片。

这是为了响应大马医药协会（MMA）属下的关心实习医生及驻院医生小组（SCHOMOS）在脸书发起的「黑色代码运动」#codeblackmy，他们呼吁请民众，将脸书改为黑白色，并在12日当天穿着黑色衣服上班支持合约医生。

组织表示，当地公共医疗系统多年来一直严重缺乏人力资源，当地合约驻院医生希望通过行动来表达对医疗体系的不满，更呼吁在7月26日举行为期一天的罢工。当地媒体指出，冠病疫情肆虐的当下，前线医护人员正忙得不可开交之际，当地两万多名合约医生面临着薪资福利不平等丶缺乏就业保障等问题。

当地有医师已被警告不能参与罢工，《阳光日报》报导「合约住院医生罢工」（Hartal Doktor Kontrak) 活动发起者表示，他们被告知，如果参与7月26日的全国性罢工行动，可能会受到上司和政府的对付，例如纪律处分，更可能被终止合约。

针对合约医师的相关诉求，马来西亚财政部长东姑扎夫鲁承诺，与业界人士召开紧急会议商讨，并同意加速解决问题。

（综合报导）

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