无辜入狱19年 澳大利亚老人获赔430万欧元

（德国之声中文网）据澳大利亚广播公司ABC报道，伊斯特曼（David Eastman）被指控于1995年因杀害一名高级警官而被判处无期徒刑。在被监禁了19年之后，因证据有疑，澳大利亚首都堪培拉的一家法院重新做出判决，裁定伊斯特曼无罪释放。如今已经74岁的这位老人获得702万澳元（约合430万欧元）的赔偿。

此前，伊斯特曼拒绝了当局最初提供的约合180万欧元的赔偿金。报道称，他在10月初的一次法庭调解中要求至少赔偿约合1100万欧元的赔偿金。据澳大利亚广播公司报道，伊斯特曼要求更多赔偿的理由是监禁剥夺了他组建家庭，继续职业生涯的机会。此外，他的两个妹妹和他的母亲也在他服刑期间死亡。

仍未破案

据澳大利亚广播公司（ABC）援引伊斯特曼的律师的话说，这位老人对现在的裁决感到满意。但是他还未决定是否接受这个赔偿数额。据英国广播公司（BBC）的报道，该男子在被拘留期间，5次对其判决提出上诉。对警官的这一谋杀案至今未能破案。

世界七大轰动性越狱事件 墨西哥最高安全级别监狱？ 这已经是14年来的第二次了：2015年7月12日，墨西哥毒枭古斯曼（Joaquín Guzmán）通过地道，成功逃出阿尔蒂普拉诺（Altiplano）监狱。个子矮小的他在狱室的淋浴间挖出一个大洞，那里连接一条直通监狱墙外一所房子的地道。

世界七大轰动性越狱事件 经由下水管道 他们在墙上凿洞，进入下水管道，从一条阴沟出来，攀越至狱墙的另一面，得以脱身：2015年6月，两名杀人犯从纽约的一座高安全级别监狱成功逃遁。两人在头一晚还试验了一次这一高难动作。

世界七大轰动性越狱事件 超重箱子 几乎成功：2011年，因毒品交易被判刑的蒂赫利纳（Juan Ramirez Tijerina）计划藏身于一大箱子内从墨西哥东海岸尤卡坦半岛（Yucatán）的切图马尔（Chetumal）偷运出去。不料，看守对那个据称装满了脏衣服的带轮箱子起疑，遂做检查，赫然发现了圈作一团的那名犯人。

世界七大轰动性越狱事件 硬着陆 犹如好莱坞影片中的一幕：2007年7月，同伙们使用直升机和机枪从有世界香水之都著称的格拉斯（Grasse）的一所监狱解救出银行抢劫犯帕耶特（Pascal Payet）。2001年，获刑30年的这名重犯已曾用直升机从法国吕讷（Luynes）的一所监狱逃之夭夭。

世界七大轰动性越狱事件 梅兹之战 它是英国有史以来的最大越狱行动之一：1983年9月25日，准军事组织爱尔兰共和军的38名政治狱犯从高安全级别 的梅兹监狱（Maze Prison）成功越狱。狱犯们在越狱行动中使用偷运进来的武器制服了看守人员，然后驾驶一辆偷来的运货车逃走。

世界七大轰动性越狱事件 找复活节蛋 4个字让全国上下捧腹：“我去找蛋”。—1981年复活节前夕，银行抢劫犯施蒂姆（Walter Stürm）从瑞士雷根斯多夫（Regensdorf）监狱出逃前留下一张写着这么4个字的纸条。这位绅士黑帮先后成功越狱不下8回。他对单人囚禁的抵抗竟让他在国内广受尊敬。1999年9月13日，他在监狱里自杀身亡。

世界七大轰动性越狱事件 变形金刚 他坚持要求自辩：美国连环杀人犯邦迪（Theodore Bundy）于1977年1月在科罗拉多接受庭审。是年7月7日，他从尤他州国家监狱图书馆成功出逃。6个月后，邦迪再度成功脱身：他减轻体重10公斤，得以挤进他在格林伍德斯普林斯（Glennwood Springs）监狱狱室天花板内的一个洞眼，并从那里远走高飞。

世界七大轰动性越狱事件 阿尔凯特拉兹神话 他们的出逃被拍成了电影：1962年，莫斯里（Frank Lee Morris）与安格林兄弟克兰伦斯和约翰（Clarence ／John Anglin）使用岔开的勺和自制的钻机为从高安全级别监狱阿尔凯特拉兹（Alcatraz）作准备。为瞒过看守，银行盗窃犯们在自己的床上放了假人。他们还用雨衣做成橡皮筏，以从水上逃跑。 作者: Dagmar Breitenbach



李京慧/洪沙 (德新社、法新社)