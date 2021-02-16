 无论对美对中 欧盟决心更坚定维护自身商贸利益 | 经济纵横 | DW | 18.02.2021

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经济纵横

无论对美对中 欧盟决心更坚定维护自身商贸利益

欧盟计划对美、中两国均采取更强硬贸易政策，更坚决地捍卫自身利益。欧委会周四（2月18日）公示相关建议。

Belgien Brüssel | Pressekonferenz | Valdis Dombrovskis

欧委会贸易委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）

DW.COM

去年，中国首次超越美国成为欧盟最重要贸易伙伴。根据欧盟统计局周一（２月１５日）提供的数字，2020年，欧盟同中华人民共和国和美国的贸易额分别为5860亿欧元和5550亿欧元。

美国国务卿布林肯与欧盟外交政策高官博雷利28日进行通话，虽然主旨是加强双边合作、修复美欧关系，但事后双方发布的声明稿显示出彼此对待中国的态度有差异。

欧盟同中国就投资协定所开展的谈判，进行了七年之久，但一直毫无进展。然而，就在欧盟政治家们几乎放弃希望的最后关头，中方突然展现出了妥协的意愿。

欧盟与中国投资协议谈判多次难产后，在轮值主席国德国卸任前，突然进展加速，以至于在2020年结束之前，匆忙地达成了协议。表面上看，欧盟似乎获得了特朗普想得到但却没有实现的目标，但实际上，很多细节并没有保证今后目标的真正实现。

（德国之声中文网）在接受多家媒体采访时表示，2015年的巴黎气候协议应成为未来贸易谈判的重要议题。据《金融时报》报道，这位拉脱维亚人强调，主要发达国家和新兴经济体组成的二十国集团应承诺气候中立目标。

新总统拜登领导下的美国愿重返巴黎协议。其前任特朗普曾宣布退出该协议，并在二十国集团峰会层面一再阻挠或削弱在最后文件中的气候保护承诺。此外，特朗普挑起贸易争端，尤其对中国加征惩罚性关税，并导致对方采取反制措施。

美国政治新闻网站" Politico"报道说，东布罗夫斯基斯强调指出，当对方不守规则时，欧盟必须要更坚决地捍卫自身利益，因此，欧盟在谈判中会表现出更坚定的态度。他强调，世贸组织的争端仲裁机制必须修订，并且还需有数字贸易规则。

东布罗夫斯基斯指出，欧盟还将研究供应链新规则。他表示，欧洲商品中不应包含来自任何与强迫劳动有关的产品。

联邦德国政府也在计划制定供应链法。根据该法，自2023年起，德国企业有义务对外国供应商侵犯人权和破坏环境行为采取措施。

凝炼/达扬（路透社）

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