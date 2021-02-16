无论对美对中 欧盟决心更坚定维护自身商贸利益

（德国之声中文网）在接受多家媒体采访时表示，2015年的巴黎气候协议应成为未来贸易谈判的重要议题。据《金融时报》报道，这位拉脱维亚人强调，主要发达国家和新兴经济体组成的二十国集团应承诺气候中立目标。

新总统拜登领导下的美国愿重返巴黎协议。其前任特朗普曾宣布退出该协议，并在二十国集团峰会层面一再阻挠或削弱在最后文件中的气候保护承诺。此外，特朗普挑起贸易争端，尤其对中国加征惩罚性关税，并导致对方采取反制措施。

美国政治新闻网站" Politico"报道说，东布罗夫斯基斯强调指出，当对方不守规则时，欧盟必须要更坚决地捍卫自身利益，因此，欧盟在谈判中会表现出更坚定的态度。他强调，世贸组织的争端仲裁机制必须修订，并且还需有数字贸易规则。

东布罗夫斯基斯指出，欧盟还将研究供应链新规则。他表示，欧洲商品中不应包含来自任何与强迫劳动有关的产品。

联邦德国政府也在计划制定供应链法。根据该法，自2023年起，德国企业有义务对外国供应商侵犯人权和破坏环境行为采取措施。

凝炼/达扬（路透社）

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